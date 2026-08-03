Μπορείτε να καθαρίσετε μεσαίου μεγέθους εσωτερικές επιφάνειες με απόδοση έως 9,000 m²/h αποτελεσματικά, γρήγορα και σχολαστικά με την επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R + D 90 με μπαταρία. Η κεφαλή με δισκόβουρτσα και πλάτος εργασίας 90 cm διασφαλίζει σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ το σύστημα κλειδιού KIK, ο διακόπτης EASY operation και τα χρωματικά κωδικοποιημένα στοιχεία ελέγχου εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία της συμπαγούς μηχανής είναι εξαιρετικά απλή, άνετη και ασφαλής. Άνετη είναι επίσης η μεγάλη και ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν διάφορες λειτουργίες καθαρισμού. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει, κατ' απαίτηση, την κατανάλωση νερού και ενέργειας, καθώς και τον θόρυβο λειτουργίας της μηχανής και έτσι αυξάνει σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας της. Με το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα δοσολογίας, εγγυάται ομοιόμορφη και ακριβής προσθήκη της ποσότητας του καθαριστικού. Κατ' απαίτηση, η μηχανή μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης auto-fill για γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού 220 λίτρων ή με το σύστημα έκπλυσης δεξαμενής για τον καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού. Και τέλος, η σύνδεση με το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το πακέτο.