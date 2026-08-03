Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R Bc + D 90
Η συμπαγής επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 έχει πλάτος εργασίας 90 cm. Η μηχανή με μπαταρία και δεξαμενή 220 λίτρων, με τεχνολογία δίσκων, για απόδοση επιφανείας έως 9,000 m²/h.
Μπορείτε να καθαρίσετε μεσαίου μεγέθους εσωτερικές επιφάνειες με απόδοση έως 9,000 m²/h αποτελεσματικά, γρήγορα και σχολαστικά με την επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R + D 90 με μπαταρία. Η κεφαλή με δισκόβουρτσα και πλάτος εργασίας 90 cm διασφαλίζει σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ το σύστημα κλειδιού KIK, ο διακόπτης EASY operation και τα χρωματικά κωδικοποιημένα στοιχεία ελέγχου εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία της συμπαγούς μηχανής είναι εξαιρετικά απλή, άνετη και ασφαλής. Άνετη είναι επίσης η μεγάλη και ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν διάφορες λειτουργίες καθαρισμού. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει, κατ' απαίτηση, την κατανάλωση νερού και ενέργειας, καθώς και τον θόρυβο λειτουργίας της μηχανής και έτσι αυξάνει σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας της. Με το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα δοσολογίας, εγγυάται ομοιόμορφη και ακριβής προσθήκη της ποσότητας του καθαριστικού. Κατ' απαίτηση, η μηχανή μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης auto-fill για γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού 220 λίτρων ή με το σύστημα έκπλυσης δεξαμενής για τον καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού. Και τέλος, η σύνδεση με το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το πακέτο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|900 - 900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180 - 1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|220 / 220
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|9000
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 240
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180 - 180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|89
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|994
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|230
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Για εφαρμογές σε αίθουσες παραγωγής, logistics και βαριάς βιομηχανίας και αποθήκες
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων