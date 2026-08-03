Απλή στη λειτουργία χάρη στο σύστημα EASY Operation, τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη και τα χρωματικά κωδικοποιημένα χειριστήρια: Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R + R 85 με πλάτος εργασίας 85 cm, αποδεδειγμένη τεχνική κυλινδρικής βούρτσας και 3-στάδια ρύθμιση της ταχύτητας της βούρτσας (Fact). Η συμπαγής μηχανή με μπαταρία και πολύ οικονομική λειτουργία χάρη στη λειτουργία eco!efficiency εντυπωσιάζει στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με απόδοση επιφανείας έως 8,500 m²/h. Με το πρωτοποριακό σύστημα κλειδιού KIK αποκλείονται αποτελεσματικά τα σφάλματα χειρισμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ η μεγάλη και ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη απλοποιεί την επιλογή των λειτουργιών καθαρισμού. Με τη λειτουργία Auto Fill για απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού 220 λίτρων, το πατενταρισμένο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής για υγιεινή έκπλυση της δεξαμενής βρώμικου νερού και το σύστημα δοσολογίας καθαριστικού Dose, το οποίο εγγυάται ομοιόμορφη και ακριβή δοσολογία του καθαριστικού, μπορούν επίσης να επιλεγούν προαιρετικά πολλές λειτουργίες άνεσης. Επίσης δυνατή: Σύνδεση της μηχανής με το Kärcher Fleet, το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου.