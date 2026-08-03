Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R Bc + R85
Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R + R 85 με μπαταρία. Με δεξαμενή 220 λίτρων, πιο αποδοτική τεχνολογία κυλίνδρων, πλάτος εργασίας 85 cm, ταχύτητα εργασίας 10 km/h και απόδοση επιφανείας έως 8,500 m²/h.
Απλή στη λειτουργία χάρη στο σύστημα EASY Operation, τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη και τα χρωματικά κωδικοποιημένα χειριστήρια: Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R + R 85 με πλάτος εργασίας 85 cm, αποδεδειγμένη τεχνική κυλινδρικής βούρτσας και 3-στάδια ρύθμιση της ταχύτητας της βούρτσας (Fact). Η συμπαγής μηχανή με μπαταρία και πολύ οικονομική λειτουργία χάρη στη λειτουργία eco!efficiency εντυπωσιάζει στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με απόδοση επιφανείας έως 8,500 m²/h. Με το πρωτοποριακό σύστημα κλειδιού KIK αποκλείονται αποτελεσματικά τα σφάλματα χειρισμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ η μεγάλη και ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη απλοποιεί την επιλογή των λειτουργιών καθαρισμού. Με τη λειτουργία Auto Fill για απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού 220 λίτρων, το πατενταρισμένο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής για υγιεινή έκπλυση της δεξαμενής βρώμικου νερού και το σύστημα δοσολογίας καθαριστικού Dose, το οποίο εγγυάται ομοιόμορφη και ακριβή δοσολογία του καθαριστικού, μπορούν επίσης να επιλεγούν προαιρετικά πολλές λειτουργίες άνεσης. Επίσης δυνατή: Σύνδεση της μηχανής με το Kärcher Fleet, το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|850 - 850
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180 - 1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|220 / 220
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|8500
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 240
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 1300
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|560
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|994
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|230
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Για εφαρμογές σε αίθουσες παραγωγής, logistics και βαριάς βιομηχανίας και αποθήκες
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων