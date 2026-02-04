Με ένα πλαϊνό εξάρτημα καθαρισμού που μπορεί να ενσωματωθεί προαιρετικά και τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κεφαλές βούρτσας, η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου που λειτουργεί με μπαταρία B 260 RI Bp είναι σχεδιασμένη για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές και μπορεί να διαμορφωθεί για να ταιριάζει με τις εκάστοτε ατομικές απαιτήσεις. Οι τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κεφαλές βούρτσας χωρίζονται σε μια επανασχεδιασμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου (πλάτος εργασίας 100 cm) και δύο εντελώς πρόσφατα αναπτυγμένες κεφαλές κυλινδρικής βούρτσας με πλάτος εργασίας 100 cm και 120 cm. Τα τελευταία καθιστούν περιττό το χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα, ενώ μειώνουν επίσης τον κίνδυνο απόφραξης του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τη ροή του αέρα και αποδίδει εξαιρετικά με τους δύο στρόβιλους Ec για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Χάρη στην ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h, το μηχάνημα προσφέρει υψηλή απόδοση στην περιοχή σε ελάχιστο χρόνο. Εάν οι στροφές οδηγούνται πολύ γρήγορα, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού διασφαλίζει την ασφάλεια και θα φρενάρει για να επιβραδύνει το B 260 RI Bp. Επιπλέον, η κατανομή του νερού βελτιστοποιείται αυτόματα σε στροφές. Άλλος εξοπλισμός που διατίθεται στάνταρ, περιλαμβάνει τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 260 λίτρων, ένα χειροκίνητο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής και ένα φως εργασίας.