Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp, η οποία είναι εξοπλισμένη με ρεζερβουάρ 260 λίτρων και έχει αναπτυχθεί για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές, εντυπωσιάζει τους χρήστες με την ταχύτητα οδήγησης που φτάνει τα 10 km/h.
Με ένα πλαϊνό εξάρτημα καθαρισμού που μπορεί να ενσωματωθεί προαιρετικά και τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κεφαλές βούρτσας, η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου που λειτουργεί με μπαταρία B 260 RI Bp είναι σχεδιασμένη για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές και μπορεί να διαμορφωθεί για να ταιριάζει με τις εκάστοτε ατομικές απαιτήσεις. Οι τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κεφαλές βούρτσας χωρίζονται σε μια επανασχεδιασμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου (πλάτος εργασίας 100 cm) και δύο εντελώς πρόσφατα αναπτυγμένες κεφαλές κυλινδρικής βούρτσας με πλάτος εργασίας 100 cm και 120 cm. Τα τελευταία καθιστούν περιττό το χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα, ενώ μειώνουν επίσης τον κίνδυνο απόφραξης του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τη ροή του αέρα και αποδίδει εξαιρετικά με τους δύο στρόβιλους Ec για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Χάρη στην ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h, το μηχάνημα προσφέρει υψηλή απόδοση στην περιοχή σε ελάχιστο χρόνο. Εάν οι στροφές οδηγούνται πολύ γρήγορα, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού διασφαλίζει την ασφάλεια και θα φρενάρει για να επιβραδύνει το B 260 RI Bp. Επιπλέον, η κατανομή του νερού βελτιστοποιείται αυτόματα σε στροφές. Άλλος εξοπλισμός που διατίθεται στάνταρ, περιλαμβάνει τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 260 λίτρων, ένα χειροκίνητο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής και ένα φως εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσαςΕξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρου. Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Ταχύτητα οδήγησης 10 km/hΕπιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές. Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.
Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρΕξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες. Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά. Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.
Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτρο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (cm)
|100 - 120
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (/cm)
|114 / 134
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|260 / 260
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 12000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²)
|8400
|Μπαταρία (V)
|36
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 15
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|150
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|212
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 9
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|1840
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|499
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1950 x 1040 x 1570
Πεδίο προμήθειας
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας
- Εμπορικές εκθέσεις, αεροδρόμια και εμπορικά κέντρα