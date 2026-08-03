Η μηχανή περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή B 260 RI Bp διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό το σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού παράγοντα "Dose" που εξοικονομεί πόρους, τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο, ένα χειροκίνητο σύστημα ξεβγάλματος δεξαμενής, την αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής νερού γύρω από τις στροφές και ένα φως εργασίας. Το στιβαρό μηχάνημα με συμπαγείς κυλίνδρους εκτροπέα και ένα καλάθι χονδροειδών ρύπων από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις πιο σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές και προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης χάρη στους δύο στρόβιλους Ec και το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο που έχει βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ροή αέρα. Η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h, τα ρεζερβουάρ 260 λίτρων και το περαιτέρω ανεπτυγμένο πλάτος εργασίας της κεφαλής της δισκοβούρτσας των 100 cm επιτρέπουν απόδοση υψηλής περιοχής. Εάν οι στροφές οδηγούνται πολύ γρήγορα, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και φρενάρει για να επιβραδύνει το μηχάνημα. Διατίθεται επίσης προαιρετικά ένα πλαϊνό πάτωμα καθαρισμού για καθαρισμό κοντά στις άκρες και επέκταση του πλάτους εργασίας.