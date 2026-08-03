Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Dose+D100
Με κεφαλή δισκοβούρτσας, πλάτος εργασίας 100 cm, ταχύτητα οδήγησης 10 km/h και ρεζερβουάρ 260 λίτρων: η στιβαρή μηχανή περιποίησης δαπέδου RI Bp για δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές.
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή B 260 RI Bp διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό το σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού παράγοντα "Dose" που εξοικονομεί πόρους, τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο, ένα χειροκίνητο σύστημα ξεβγάλματος δεξαμενής, την αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής νερού γύρω από τις στροφές και ένα φως εργασίας. Το στιβαρό μηχάνημα με συμπαγείς κυλίνδρους εκτροπέα και ένα καλάθι χονδροειδών ρύπων από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις πιο σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές και προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης χάρη στους δύο στρόβιλους Ec και το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο που έχει βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ροή αέρα. Η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h, τα ρεζερβουάρ 260 λίτρων και το περαιτέρω ανεπτυγμένο πλάτος εργασίας της κεφαλής της δισκοβούρτσας των 100 cm επιτρέπουν απόδοση υψηλής περιοχής. Εάν οι στροφές οδηγούνται πολύ γρήγορα, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και φρενάρει για να επιβραδύνει το μηχάνημα. Διατίθεται επίσης προαιρετικά ένα πλαϊνό πάτωμα καθαρισμού για καθαρισμό κοντά στις άκρες και επέκταση του πλάτους εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτητα οδήγησης 10 km/hΕπιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές. Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.
Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρΕξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες. Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά. Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.
Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτροΜε χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης. Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.
Με σύστημα για τη δοσομετρική μονάδα καθαριστικού "DOSE".
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (cm)
|100
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση ( )
|114
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|260 / 260
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 10000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²)
|7000
|Μπαταρία (V)
|36
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|140
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|212
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 9
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|1840
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|628
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας