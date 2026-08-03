Με εκτεταμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα στιβαρά εξαρτήματα, η επικαθήμενη μπαταριοκινητη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp αποδίδει ιδιαίτερα εντυπωσιακά σε πολύ δύσκολες συνθήκες σε βιομηχανικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού 260 λίτρων, σύστημα χειροκίνητου ξεβγάλματος δεξαμενής, σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού καθαριστικού "Dose" που εξοικονομεί πόρους, φως εργασίας και τοποθετημένες πλαϊνές βούρτσες. Χάρη στη βελτιστοποιημένη, ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης, η εντελώς πρόσφατα αναπτυγμένη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας εξοικονομεί χρονοβόρο χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ροή αέρα και λειτουργεί με τους δύο κινητήρες Ec για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h και το πλάτος εργασίας 100 cm επιτρέπουν υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Εάν οδηγείται πολύ γρήγορα σε στροφές, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και φρενάρει για να επιβραδύνει το μηχάνημα. Ταυτόχρονα, η κατανομή του νερού βελτιστοποιείται αυτόματα όταν οδηγείται το μηχάνημα σε στροφές.