Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Υψηλή απόδοση περιοχής χάρη στην ταχύτητα οδήγησης 10 km/h, την κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 120 cm και τις δεξαμενές 260 λίτρων: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές.
Η εξαιρετική αναρρόφηση του πρόσφατα αναπτυγμένου μάκτρου που έχει βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ροή αέρα και η επανασχεδιασμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας με ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης για την απομάκρυνση χονδροειδών ρύπων σημαίνουν ότι η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού - εξ ολοκλήρου χωρίς να χρειάζεται προκαταρκτικό σκούπισμα. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με δύο στρόβιλους Ec, λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο για τη δεξαμενή καθαρού νερού 260 λίτρων, σύστημα χειροκίνητου ξεβγάλματος δεξαμενής, πλαϊνές βούρτσες, φως εργασίας και σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού "Dose". Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως αποδεικνύεται από το καλάθι χονδροειδών ρύπων από ανοξείδωτο χάλυβα και τους συμπαγείς κυλίνδρους εκτροπέα. Η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h και το πλάτος εργασίας 120 cm επιτρέπουν υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Η κατανομή του νερού βελτιστοποιείται αυτόματα όταν οδηγείτε σε στροφές. Ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια φρενάροντας για να επιβραδύνει το μηχάνημα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσαςΕξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρου. Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Ταχύτητα οδήγησης 10 km/hΕπιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές. Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.
Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρΕξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες. Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά. Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.
Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτρο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.
Με σύστημα για τη δοσομετρική μονάδα καθαριστικού "DOSE".
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (cm)
|120
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1420
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1420
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (cm)
|114
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|260 / 260
|Κάδος (l)
|32
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 12000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²)
|8400
|Μπαταρία (V)
|36
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1250
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|212
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 9
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|1840
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|696
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική βούρτσα
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας