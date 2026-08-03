Η εξαιρετική αναρρόφηση του πρόσφατα αναπτυγμένου μάκτρου που έχει βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ροή αέρα και η επανασχεδιασμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας με ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης για την απομάκρυνση χονδροειδών ρύπων σημαίνουν ότι η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού - εξ ολοκλήρου χωρίς να χρειάζεται προκαταρκτικό σκούπισμα. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με δύο στρόβιλους Ec, λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο για τη δεξαμενή καθαρού νερού 260 λίτρων, σύστημα χειροκίνητου ξεβγάλματος δεξαμενής, πλαϊνές βούρτσες, φως εργασίας και σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού "Dose". Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως αποδεικνύεται από το καλάθι χονδροειδών ρύπων από ανοξείδωτο χάλυβα και τους συμπαγείς κυλίνδρους εκτροπέα. Η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h και το πλάτος εργασίας 120 cm επιτρέπουν υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Η κατανομή του νερού βελτιστοποιείται αυτόματα όταν οδηγείτε σε στροφές. Ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια φρενάροντας για να επιβραδύνει το μηχάνημα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή.