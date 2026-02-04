Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα, ταχύτητα οδήγησης 10 km/h και σχεδιασμένο για δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack με μπαταρία και εξωτερικό φορτιστή στάνταρ.
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack σχεδιάστηκε ειδικά για τις πιο δύσκολες εφαρμογές βιομηχανικού καθαρισμού. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει με τον πολύ εκτεταμένο βασικό εξοπλισμό του, όπως μια μεγάλη υγρή μπαταρία 630 Ah, έναν ισχυρό φορτιστή, γενναιόδωρες δεξαμενές 260 λίτρων, λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο, σύστημα χειροκίνητου ξεβγάλματος δεξαμενής, σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού καθαριστικού "Dose" που εξοικονομεί πόρους, φως εργασίας και ενσωματωμένες πλαϊνές βούρτσες. Χάρη στη βελτιστοποιημένη, ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης, η νέα κυλινδρική κεφαλή βούρτσα R 120 εξοικονομεί χρονοβόρο χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τη ροή του αέρα και αποδίδει εξαιρετικά με τους δύο στρόβιλους Ec για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Το πλάτος εργασίας του 120 cm και η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h επιτρέπουν υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια στις στροφές φρενάροντας για να επιβραδύνει το μηχάνημα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, ο όγκος του νερού που ψεκάζεται βελτιστοποιείται αυτόματα όταν οδηγείται το μηχάνημα σε στροφές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσαςΕξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρου. Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Ταχύτητα οδήγησης 10 km/hΕπιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές. Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.
Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρΕξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες. Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά. Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.
Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτρο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.
Με σύστημα για τη δοσομετρική μονάδα καθαριστικού "DOSE".
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (cm)
|120
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1420
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1420
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (cm)
|134
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|260 / 260
|Κάδος (l)
|32
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 12000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²)
|8400
|Τύπος μπαταρίας
|χαμηλή συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 630
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 12
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1250
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|212
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 9
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|1840
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1448
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρικές βούρτσες
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας