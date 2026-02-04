Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack σχεδιάστηκε ειδικά για τις πιο δύσκολες εφαρμογές βιομηχανικού καθαρισμού. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει με τον πολύ εκτεταμένο βασικό εξοπλισμό του, όπως μια μεγάλη υγρή μπαταρία 630 Ah, έναν ισχυρό φορτιστή, γενναιόδωρες δεξαμενές 260 λίτρων, λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο, σύστημα χειροκίνητου ξεβγάλματος δεξαμενής, σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού καθαριστικού "Dose" που εξοικονομεί πόρους, φως εργασίας και ενσωματωμένες πλαϊνές βούρτσες. Χάρη στη βελτιστοποιημένη, ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης, η νέα κυλινδρική κεφαλή βούρτσα R 120 εξοικονομεί χρονοβόρο χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τη ροή του αέρα και αποδίδει εξαιρετικά με τους δύο στρόβιλους Ec για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Το πλάτος εργασίας του 120 cm και η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h επιτρέπουν υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια στις στροφές φρενάροντας για να επιβραδύνει το μηχάνημα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, ο όγκος του νερού που ψεκάζεται βελτιστοποιείται αυτόματα όταν οδηγείται το μηχάνημα σε στροφές.