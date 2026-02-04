Γενναιόδωρα εξοπλισμένη, εξαιρετικά στιβαρή και σχεδιασμένη για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές, η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp SB που λειτουργεί με μπαταρία επιτρέπει επίσης μια ευέλικτη επιλογή μεταξύ τριών κεφαλών βούρτσας και μιας πλαϊνής βούρτσας που μπορεί να ενσωματωθεί ως επιλογή για να πληροί ατομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μια επανασχεδιασμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου (πλάτος εργασίας 100 cm) και δύο εντελώς πρόσφατα αναπτυγμένες κεφαλές κυλινδρικής βούρτσας με πλάτη εργασίας 100 cm και 120 cm. Αυτά καθιστούν το χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα περιττό, ενώ μειώνουν επίσης τον κίνδυνο απόφραξης του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τη ροή του αέρα και αποδίδει εξαιρετικά με τους δύο στρόβιλους Ec για να προσφέρει εξαιρετικό σκούπισμα. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 260 λίτρων, ένα χειροκίνητο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής και ένα φως εργασίας περιλαμβάνονται επίσης στάνταρ. Η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h επιτρέπει την υψηλή απόδοση στην περιοχή σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Η κατανομή του νερού βελτιστοποιείται αυτόματα σε στροφές και ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού θα παρέμβει για να εξασφαλίσει ασφαλή ταχύτητα, εάν απαιτείται.