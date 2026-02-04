Χάρη σε μια πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, ένα εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης μετατρέπεται στο συνδυαστικό μηχάνημα 300 RI diesel, το οποίο επιτρέπει σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα πέρασμα. Με ντίζελ, μεγάλο κάδο νερού (300 L) και πλάτος εργασίας έως 1755 cm, είναι ιδανικό για τακτικό και βαθύ καθαρισμό μεγάλων χώρων. Η ανυψωμένη και άνετη θέση οδήγησης επιτρέπει πολύ καλή εποπτεία του χώρου. Το σύστημα εκκένωσης του κάδου απλουστεύει την απόρριψη των αποβλήτων, η προαιρετική πλευρική βούρτσα ή η πλευρική διάταξη πλύσης εξασφαλίζει καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις γωνίες, ενώ τα φαρδιά καμπύλα μάκτρα εξασφαλίζουν εξαιρετική αναρρόφηση. Το στιβαρό μηχάνημα με συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο ανταπεξέρχεται ακόμα και στις πιο δύσκολες εργασίες χωρίς κόπο.