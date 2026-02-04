Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I D
Το εποχούμενο πετρελαιοκίνητο συνδυαστικό μηχάνημα B 300 RI diesel είναι ο συνδυασμός υψηλών επιδόσεων ενός μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης και ενός σαρώθρου με πλάτος εργασίας έως 1755 mm.
Χάρη σε μια πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, ένα εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης μετατρέπεται στο συνδυαστικό μηχάνημα 300 RI diesel, το οποίο επιτρέπει σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα πέρασμα. Με ντίζελ, μεγάλο κάδο νερού (300 L) και πλάτος εργασίας έως 1755 cm, είναι ιδανικό για τακτικό και βαθύ καθαρισμό μεγάλων χώρων. Η ανυψωμένη και άνετη θέση οδήγησης επιτρέπει πολύ καλή εποπτεία του χώρου. Το σύστημα εκκένωσης του κάδου απλουστεύει την απόρριψη των αποβλήτων, η προαιρετική πλευρική βούρτσα ή η πλευρική διάταξη πλύσης εξασφαλίζει καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις γωνίες, ενώ τα φαρδιά καμπύλα μάκτρα εξασφαλίζουν εξαιρετική αναρρόφηση. Το στιβαρό μηχάνημα με συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο ανταπεξέρχεται ακόμα και στις πιο δύσκολες εργασίες χωρίς κόπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμαΔιπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος. Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό. Δεν απαιτείται προσάρωση.
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτωνΒολικό για τον χειριστή. Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους. Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματοςΕπέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h. Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.
Ανυψωμένη θέση οδήγησης
- Πολύ καλή ορατότητα της επιφάνειας προς καθαρισμό.
- Ευέλικτος χειρισμός.
Ντιζελοκίνητος κινητήρας εσωτερικής καύσης με μείωση κατανάλωσης
- Μεγάλα διαστήματα αδιάλειπτης εργασίας.
- Ανεξάρτητος καθαρισμός.
- Ευέλικτος καθαρισμός.
Συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο
- Στιβαρό μηχάνημα που είναι επίσης κατάλληλο για πιο βαριές εργασίες.
Καμπύλα μάκτρα
- Πολύ καλή αναρρόφηση, ακόμη και σε κλειστές στροφές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1045 - 1755
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|16550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|12400
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία εκκίνησης
|Μπαταρία (V/Ah)
|12 / 80
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460 - 460
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|25 - 150
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|92
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|2635
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Καταστήματα λιανικής