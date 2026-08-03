Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I Diesel + βούρτσα δεξιά
Δυνατός συνδυασμός μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης και σαρώθρου: το εποχούμενο πετρελαιοκίνητο μηχάνημα B 300 R I Diesel. Με πλευρική βούρτσα για καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες.
Το εποχούμενο μηχάνημα Β 300 R I Diesel, με πλευρική βούρτσα, είναι ιδανικό για τις πιο δύσκολες εργασίες χάρη στο συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο και το ανθεκτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Αυτό το μηχάνημα είναι αποδοτικό, βολικό και εύχρηστο και επιτρέπει μεγάλα διαστήματα εργασίας κατά τον τακτικό και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Επίσης, επιτρέπει σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα. Ο κάδος χωρητικότητας 300 L, η πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, η εξαιρετική αναρρόφηση καθώς και η βολική εκκένωση του κάδου εξασφαλίζουν πλήρη και γρήγορο καθαρισμό και εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων χάρη στο σύστημα εκκένωσης του κάδου. Η πλευρική βούρτσα –η οποία στερεώνεται με ελατήριο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές από σύγκρουση– επεκτείνει το πλάτος εργασίας στα 1350 mm περίπου, επιτρέποντας έτσι τον καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες. Η απόδοση κάλυψης επιφάνειας του B 300 R I Diesel φτάνει τα 16.550 m²/h.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμαΔιπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος. Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό. Δεν απαιτείται προσάρωση.
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτωνΒολικό για τον χειριστή. Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους. Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματοςΕπέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h. Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.
Ανυψωμένη θέση οδήγησης
- Πολύ καλή ορατότητα της επιφάνειας προς καθαρισμό.
- Ευέλικτος χειρισμός.
Συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο
- Στιβαρό μηχάνημα που είναι επίσης κατάλληλο για πιο βαριές εργασίες.
Καμπύλα μάκτρα
- Πολύ καλή αναρρόφηση, ακόμη και σε κλειστές στροφές.
Ντιζελοκίνητος κινητήρας εσωτερικής καύσης με μείωση κατανάλωσης
- Μεγάλα διαστήματα αδιάλειπτης εργασίας.
- Ανεξάρτητος καθαρισμός.
- Ευέλικτος καθαρισμός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1045 - 1400
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|16550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|12400
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία εκκίνησης
|Μπαταρία (V/Ah)
|12 / 80
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|25 - 150
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|92
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική βούρτσα
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων
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Πεδία εφαρμογής
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Καταστήματα λιανικής