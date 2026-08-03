Το εποχούμενο μηχάνημα Β 300 R I Diesel, με πλευρική βούρτσα, είναι ιδανικό για τις πιο δύσκολες εργασίες χάρη στο συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο και το ανθεκτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Αυτό το μηχάνημα είναι αποδοτικό, βολικό και εύχρηστο και επιτρέπει μεγάλα διαστήματα εργασίας κατά τον τακτικό και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Επίσης, επιτρέπει σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα. Ο κάδος χωρητικότητας 300 L, η πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, η εξαιρετική αναρρόφηση καθώς και η βολική εκκένωση του κάδου εξασφαλίζουν πλήρη και γρήγορο καθαρισμό και εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων χάρη στο σύστημα εκκένωσης του κάδου. Η πλευρική βούρτσα –η οποία στερεώνεται με ελατήριο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές από σύγκρουση– επεκτείνει το πλάτος εργασίας στα 1350 mm περίπου, επιτρέποντας έτσι τον καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες. Η απόδοση κάλυψης επιφάνειας του B 300 R I Diesel φτάνει τα 16.550 m²/h.