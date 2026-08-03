Η πλευρική διάταξη πλύσης που είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά του εποχούμενου μηχανήματος B 300 RI Diesel, μια πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα και ένας κάδος νερού χωρητικότητας 300 L καθιστούν αυτό το μηχάνημα ιδανικό για τον ενδελεχή καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Το φαρδύ και καμπύλο μάκτρο παρέχει εξαιρετική αναρρόφηση ενώ το σύστημα εκκένωσης του κάδου εξασφαλίζει την εύκολη και βολική απόρριψη των αποβλήτων. Η πλευρική διάταξη πλύσης τοποθετείται με ελατήριο έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές λόγω σύγκρουσης. Επεκτείνει το πλάτος εργασίας στα 1300 mm περίπου, επιτρέποντας τον καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες. Αυτό το πετρελαιοκίνητο μηχάνημα επιτρέπει γρήγορη σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα, είναι εξαιρετικά στιβαρό και επομένως κατάλληλο για τις πιο δύσκολες εργασίες. Οι χειριστές επωφελούνται και από την ανυψωμένη θέση του καθίσματος καθώς και από τον εύκολο και βολικό χειρισμό.