Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I Diesel + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
Το εποχούμενο πετρελαιοκίνητο μηχάνημα B 300 R I Diesel, με πλευρική διάταξη πλύσης, σαρώνει και πλένει με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα. Για τακτικό και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών.
Η πλευρική διάταξη πλύσης που είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά του εποχούμενου μηχανήματος B 300 RI Diesel, μια πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα και ένας κάδος νερού χωρητικότητας 300 L καθιστούν αυτό το μηχάνημα ιδανικό για τον ενδελεχή καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Το φαρδύ και καμπύλο μάκτρο παρέχει εξαιρετική αναρρόφηση ενώ το σύστημα εκκένωσης του κάδου εξασφαλίζει την εύκολη και βολική απόρριψη των αποβλήτων. Η πλευρική διάταξη πλύσης τοποθετείται με ελατήριο έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές λόγω σύγκρουσης. Επεκτείνει το πλάτος εργασίας στα 1300 mm περίπου, επιτρέποντας τον καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες. Αυτό το πετρελαιοκίνητο μηχάνημα επιτρέπει γρήγορη σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα, είναι εξαιρετικά στιβαρό και επομένως κατάλληλο για τις πιο δύσκολες εργασίες. Οι χειριστές επωφελούνται και από την ανυψωμένη θέση του καθίσματος καθώς και από τον εύκολο και βολικό χειρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμαΔιπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος. Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό. Δεν απαιτείται προσάρωση.
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτωνΒολικό για τον χειριστή. Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους. Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματοςΕπέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h. Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.
Ανυψωμένη θέση οδήγησης
- Πολύ καλή ορατότητα της επιφάνειας προς καθαρισμό.
- Ευέλικτος χειρισμός.
Συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο
- Στιβαρό μηχάνημα που είναι επίσης κατάλληλο για πιο βαριές εργασίες.
Καμπύλα μάκτρα
- Πολύ καλή αναρρόφηση, ακόμη και σε κλειστές στροφές.
Ντιζελοκίνητος κινητήρας εσωτερικής καύσης με μείωση κατανάλωσης
- Μεγάλα διαστήματα αδιάλειπτης εργασίας.
- Ανεξάρτητος καθαρισμός.
- Ευέλικτος καθαρισμός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1045 - 1350
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|16550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|12400
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία εκκίνησης
|Μπαταρία (V/Ah)
|12 / 80
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|25 - 150
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|92
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2400 x 1570 x 1860
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Καταστήματα λιανικής