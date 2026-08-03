Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I LPG
Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 300 RI LPG, που λειτουργεί με υγραέριο, με ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης χάρη στην κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας πλάτους 1045 mm. Η απόδοση κάλυψης επιφάνειας είναι 16550 m²/h.
Με πλάτος εργασίας έως 1755 cm και πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, το εποχούμενο μηχάνημα B 300 RI LPG επιτρέπει σάρωση και πλύση σε ένα βήμα και επομένως είναι ιδανικό για βαθύ και τακτικό καθαρισμό μεγάλων χώρων. Χάρη στις προαιρετικές πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης, επιτρέπεται και ο καθαρισμός κοντά σε τοίχους και γωνίες. Το φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με υγραέριο (LPG), σε συνδυασμό με τον κάδο νερού χωρητικότητας 300 L, επιτρέπει μεγάλα διαστήματα εργασίας με απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 16550 m²/h. Το φαρδύ καμπύλο μάκτρο εξασφαλίζει εξαιρετική αναρρόφηση, ενώ η εκκένωση από ψηλά εγγυάται απλή και πολύ βολική απόρριψη των αποβλήτων. Το συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο δίνει στο μηχάνημα την αντοχή που χρειάζεται για να διαχειρίζεται εύκολα τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμαΔιπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος. Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό. Δεν απαιτείται προσάρωση.
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτωνΒολικό για τον χειριστή. Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους. Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματοςΕπέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h. Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.
Ανυψωμένη θέση οδήγησης
- Πολύ καλή ορατότητα της επιφάνειας προς καθαρισμό.
- Ευέλικτος χειρισμός.
Οικονομικό, με κινητήρα καύσης υγραερίου (LPG)
- Μεγάλα διαστήματα αδιάλειπτης εργασίας.
- Επίσης κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ανεξάρτητος καθαρισμός.
Συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο
- Στιβαρό μηχάνημα που είναι επίσης κατάλληλο για πιο βαριές εργασίες.
Καμπύλα μάκτρα
- Πολύ καλή αναρρόφηση, ακόμη και σε κλειστές στροφές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|LPG
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1045 - 1755
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|16550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|12400
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία εκκίνησης
|Μπαταρία (V/Ah)
|12 / 80
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460 - 460
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|25 - 150
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|87
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|2635
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων
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Πεδία εφαρμογής
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Καταστήματα λιανικής