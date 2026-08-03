Με πλάτος εργασίας έως 1755 cm και πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, το εποχούμενο μηχάνημα B 300 RI LPG επιτρέπει σάρωση και πλύση σε ένα βήμα και επομένως είναι ιδανικό για βαθύ και τακτικό καθαρισμό μεγάλων χώρων. Χάρη στις προαιρετικές πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης, επιτρέπεται και ο καθαρισμός κοντά σε τοίχους και γωνίες. Το φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με υγραέριο (LPG), σε συνδυασμό με τον κάδο νερού χωρητικότητας 300 L, επιτρέπει μεγάλα διαστήματα εργασίας με απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 16550 m²/h. Το φαρδύ καμπύλο μάκτρο εξασφαλίζει εξαιρετική αναρρόφηση, ενώ η εκκένωση από ψηλά εγγυάται απλή και πολύ βολική απόρριψη των αποβλήτων. Το συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο δίνει στο μηχάνημα την αντοχή που χρειάζεται για να διαχειρίζεται εύκολα τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.