Με πλευρική βούρτσα στη δεξιά πλευρά, η οποία επεκτείνει το συνολικό πλάτος εργασίας στα 1.350 mm περίπου, αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον, εποχούμενο μηχάνημα υγροποιημένου αερίου B 300 R I LPG είναι ιδανικό για βαθύ και τακτικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Η πλευρική βούρτσα, η οποία στερεώνεται με ελατήριο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές από σύγκρουση, επιτρέπει τον καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες. Χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, τον κάδο νερού 300 λίτρων και το φαρδύ καμπυλωτό μάκτρο, επιτυγχάνεται γρήγορη και αποτελεσματική σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα καθώς και απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 16.550 m²/h. Στη συνέχεια, τα απόβλητα απορρίπτονται πολύ εύκολα και βολικά για τον χειριστή χάρη στην εκκένωση του δοχείου από ψηλά. Χάρη στο συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο, το B 300 R I LPG είναι επίσης κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές εργασίες.