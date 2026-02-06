Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I LPG + SB right (δεξιά)

Το εποχούμενο συνδυαστικό μηχάνημα υγροποιημένου αερίου B 300 R I LPG διαθέτει πλευρική βούρτσα στη δεξιά πλευρά, η οποία επεκτείνει το συνολικό πλάτος εργασίας στα 1.350 mm περίπου.

Με πλευρική βούρτσα στη δεξιά πλευρά, η οποία επεκτείνει το συνολικό πλάτος εργασίας στα 1.350 mm περίπου, αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον, εποχούμενο μηχάνημα υγροποιημένου αερίου B 300 R I LPG είναι ιδανικό για βαθύ και τακτικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Η πλευρική βούρτσα, η οποία στερεώνεται με ελατήριο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές από σύγκρουση, επιτρέπει τον καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες. Χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, τον κάδο νερού 300 λίτρων και το φαρδύ καμπυλωτό μάκτρο, επιτυγχάνεται γρήγορη και αποτελεσματική σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα καθώς και απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 16.550 m²/h. Στη συνέχεια, τα απόβλητα απορρίπτονται πολύ εύκολα και βολικά για τον χειριστή χάρη στην εκκένωση του δοχείου από ψηλά. Χάρη στο συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο, το B 300 R I LPG είναι επίσης κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I LPG + SB right (δεξιά): Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I LPG + SB right (δεξιά): Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτων
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτων
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I LPG + SB right (δεξιά): Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος
Ανυψωμένη θέση οδήγησης
Συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο
Καμπύλα μάκτρα
Οικονομικό, με κινητήρα καύσης υγραερίου (LPG)
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης LPG
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm/ ) 1045 / 1400
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm) 1755
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 1440
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 300 / 300
Κάδος (l) 180
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 16550
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 12400
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία εκκίνησης
Μπαταρία (V/Ah) 12 / 80
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 12
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 460
Πίεση επαφής βούρτσας (kg) 25 - 150
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 12
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 87
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 1794
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Πεδίο προμήθειας

  • Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μάκτρο, καμπύλο
  • Πλευρικές βούρτσες

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Χειρόφρενο
  • Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
  • Εξάρτημα προσάρωσης
  • Σύστημα 2 κάδων
