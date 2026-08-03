Οικονομικό στη λειτουργία, στιβαρό στη χρήση, αποτελεσματικό στον καθαρισμό: το εποχούμενο μηχάνημα B 300 R I LPG, με πλευρική διάταξη πλύσης, ξεχωρίζει με απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 16.550 m²/h, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για βαθύ και τακτικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Η πλευρική διάταξη πλύσης, η οποία στερεώνεται με ελατήριο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος για αποφυγή πιθανών ζημιών από σύγκρουση, έχει μεγάλο πλάτος εργασίας 1.300 mm περίπου. Επιτυγχάνει καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, το δοχείο νερού 300 λίτρων και την εξαιρετική αναρρόφηση από το φαρδύ και καμπυλωτό μάκτρο, επιτρέπει γρήγορη πλύση με αναρρόφηση και σάρωση με ένα μόνο πέρασμα. Το οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ο μεγάλος κάδος εξασφαλίζουν μακρά και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ χαρακτηριστικά όπως η βολική εκκένωση του κάδου από ψηλά για την απόρριψη των αποβλήτων διευκολύνουν τον χειριστή.