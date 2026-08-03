Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 R I LPG + SD right (δεξιά)
Το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μετάδοσης κίνησης με υγροποιημένο αέριο και η πλευρική διάταξη πλύσης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος είναι συνήθη χαρακτηριστικά του εποχούμενου συνδυαστικού μηχανήματος B 300 R I LPG. Καθαρίζει έως 16.550 m² ανά ώρα.
Οικονομικό στη λειτουργία, στιβαρό στη χρήση, αποτελεσματικό στον καθαρισμό: το εποχούμενο μηχάνημα B 300 R I LPG, με πλευρική διάταξη πλύσης, ξεχωρίζει με απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 16.550 m²/h, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για βαθύ και τακτικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Η πλευρική διάταξη πλύσης, η οποία στερεώνεται με ελατήριο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος για αποφυγή πιθανών ζημιών από σύγκρουση, έχει μεγάλο πλάτος εργασίας 1.300 mm περίπου. Επιτυγχάνει καθαρισμό μέχρι τους τοίχους και τις άκρες και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη κυλινδρική βούρτσα, το δοχείο νερού 300 λίτρων και την εξαιρετική αναρρόφηση από το φαρδύ και καμπυλωτό μάκτρο, επιτρέπει γρήγορη πλύση με αναρρόφηση και σάρωση με ένα μόνο πέρασμα. Το οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ο μεγάλος κάδος εξασφαλίζουν μακρά και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ χαρακτηριστικά όπως η βολική εκκένωση του κάδου από ψηλά για την απόρριψη των αποβλήτων διευκολύνουν τον χειριστή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμαΔιπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος. Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό. Δεν απαιτείται προσάρωση.
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτωνΒολικό για τον χειριστή. Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους. Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματοςΕπέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h. Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.
Ανυψωμένη θέση οδήγησης
- Πολύ καλή ορατότητα της επιφάνειας προς καθαρισμό.
- Ευέλικτος χειρισμός.
Συμπαγές χαλύβδινο πλαίσιο
- Στιβαρό μηχάνημα που είναι επίσης κατάλληλο για πιο βαριές εργασίες.
Καμπύλα μάκτρα
- Πολύ καλή αναρρόφηση, ακόμη και σε κλειστές στροφές.
Οικονομικό, με κινητήρα καύσης υγραερίου (LPG)
- Μεγάλα διαστήματα αδιάλειπτης εργασίας.
- Επίσης κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ανεξάρτητος καθαρισμός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|LPG
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm/ )
|1045 / 1350
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|16550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|12400
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία εκκίνησης
|Μπαταρία (V/Ah)
|12 / 80
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|25 - 150
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|87
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1794
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2720 x 1720 x 2050
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων