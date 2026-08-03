Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου και μηδενικών εκπομπών B 300 RI Bp είναι αποτελεσματική για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης μεγάλων επιφανειών. Η μεγάλη μπαταρία μολύβδου 36 V/805 Ah περιλαμβάνεται ήδη. Το πλαϊνό πάτωμα καθαρισμού με ελατήριο προστασίας από σύγκρουση, τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά, όχι μόνο επεκτείνει το πλάτος εργασίας σε περίπου. 1300 χιλιοστά, αλλά επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό μέχρι την άκρη των τοίχων και στις γωνίες. Ένα δεύτερο πλαϊνό κατάστρωμα καθαρισμού μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ανά πάσα στιγμή. Οι δύο μεγάλες κυλινδρικές βούρτσες, μια δεξαμενή νερού 300 λίτρων και το φαρδύ και καμπυλωτό μάκτρο εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεσματικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε μία μόνο λειτουργία και σε απόδοση επιφάνειας έως και 14.000 m²/h. Ο χειριστής μπορεί στη συνέχεια να απορρίψει τους συλλεγμένους ρύπους πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκκένωσης υψηλού δοχείου. Επιπλέον, χάρη στο συμπαγές ατσάλινο πλαίσιο, το B 300 RI Bp είναι επίσης κατάλληλο για πιο δύσκολες εφαρμογές. Το συνδυασμένο KTL και η βαφή πούδρας εξασφαλίζουν την καλύτερη αντοχή στη σκουριά.