Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 RI Bp + SB

Η μηδενικών εκπομπών επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 RI Bp είναι αποτελεσματική για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης μεγάλων επιφανειών. Η πλευρική βούρτσα προστασίας από σύγκρουση, με ελατήριο, τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά, όχι μόνο επεκτείνει το πλάτος εργασίας σε περίπου 1350 χιλιοστά, αλλά επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό μέχρι την άκρη των τοίχων και στις γωνίες. Μια δεύτερη πλαϊνή βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ανά πάσα στιγμή. Οι δύο μεγάλες κυλινδρικές βούρτσες, μια δεξαμενή νερού 300 λίτρων και το φαρδύ και καμπυλωτό μάκτρο εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεσματικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε μία μόνο λειτουργία και σε απόδοση επιφάνειας έως και 14.000 m²/h. Ο χειριστής μπορεί στη συνέχεια να απορρίψει τους συλλεγμένους ρύπους πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκκένωσης υψηλού δοχείου. Επιπλέον, χάρη στο συμπαγές ατσάλινο πλαίσιο, η B 300 RI Bp είναι επίσης κατάλληλη για πιο σκληρές εφαρμογές. Το συνδυασμένο KTL και η βαφή πούδρας εξασφαλίζουν την καλύτερη αντοχή στη σκουριά.