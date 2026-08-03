Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 RI Bp + SB
Φιλική προς το περιβάλλον, καθαρίζει με μία μόνο λειτουργία: Η μηδενικών εκπομπών B 300 RI Bp με δοχείο καθαρού και ακάθαρτου νερού 300 λίτρων σκουπίζει και σφουγγαρίζει ταυτόχρονα.
Η μηδενικών εκπομπών επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 RI Bp είναι αποτελεσματική για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης μεγάλων επιφανειών. Η πλευρική βούρτσα προστασίας από σύγκρουση, με ελατήριο, τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά, όχι μόνο επεκτείνει το πλάτος εργασίας σε περίπου 1350 χιλιοστά, αλλά επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό μέχρι την άκρη των τοίχων και στις γωνίες. Μια δεύτερη πλαϊνή βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ανά πάσα στιγμή. Οι δύο μεγάλες κυλινδρικές βούρτσες, μια δεξαμενή νερού 300 λίτρων και το φαρδύ και καμπυλωτό μάκτρο εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεσματικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε μία μόνο λειτουργία και σε απόδοση επιφάνειας έως και 14.000 m²/h. Ο χειριστής μπορεί στη συνέχεια να απορρίψει τους συλλεγμένους ρύπους πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκκένωσης υψηλού δοχείου. Επιπλέον, χάρη στο συμπαγές ατσάλινο πλαίσιο, η B 300 RI Bp είναι επίσης κατάλληλη για πιο σκληρές εφαρμογές. Το συνδυασμένο KTL και η βαφή πούδρας εξασφαλίζουν την καλύτερη αντοχή στη σκουριά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα
- Διπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος.
- Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό.
- Δεν απαιτείται προσάρωση.
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτων
- Βολικό για τον χειριστή.
- Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους.
- Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος
- Επέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm
- Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.
- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
Κίνηση μπαταρίας μηδενικών εκπομπών
- Ήσυχο καθάρισμα.
- Προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον.
- Έως 40.000 m² με μία φόρτιση μπαταρίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1045 - 1350
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 14000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|10500
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 805
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|περίπου 4
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1459
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική βούρτσα
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
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Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια