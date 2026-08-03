Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της για βελτιστοποιημένη ορατότητα και ευελιξία. Η μεταλλική κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο από χυτό αλουμίνιο εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε ανάγλυφες επιφάνειες και σε στενές γωνίες. Η εφαρμογή "Machine Connect" παρέχει προηγμένες ρυθμίσεις και επιλογές πληροφοριών μέσω smartphone. Η μπαταρία AGM με χωρητικότητα 115 Ah καθιστά δυνατή τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Η κεφαλή περιστροφικής βούρτσας O51 με χαμηλούς κραδασμούς εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού για συντήρηση και βαθύ καθαρισμό. Η παροχή καθαρού νερού μπορεί εύκολα να ξαναγεμιστεί από οποιαδήποτε βρύση χρησιμοποιώντας τον universal σωλήνα πλήρωσης. Με έως και 25 τοις εκατό χαμηλότερη κατανάλωση νερού από τις συμβατικές κεφαλές βούρτσας δίσκου και τη δυνατότητα χημικού καθαρισμού, θέτει το σημείο αναφοράς όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Το νέο σύστημα DOSE εξασφαλίζει την ακριβή δοσολογία των απορρυπαντικών. Η λειτουργία αυτόματης έκπλυσης επιτρέπει τον καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού χωρίς επαφή με τη βρωμιά και η δεξαμενή καθαρού νερού μπορεί εύκολα να γεμίσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που ενσωματώνει αυτόματη διακοπή.