Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
Ανθεκτική και συμπαγής μηχανή με ανθεκτικά μεταλλικά/αλουμινένια εξαρτήματα. Επιπλέον εξοπλισμός: Μπαταρία AGM, σύστημα DOSE, αυτόματη πλήρωση, αυτόματη έκπλυση και περιστροφική κεφαλή βούρτσας O51.
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της για βελτιστοποιημένη ορατότητα και ευελιξία. Η μεταλλική κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο από χυτό αλουμίνιο εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε ανάγλυφες επιφάνειες και σε στενές γωνίες. Η εφαρμογή "Machine Connect" παρέχει προηγμένες ρυθμίσεις και επιλογές πληροφοριών μέσω smartphone. Η μπαταρία AGM με χωρητικότητα 115 Ah καθιστά δυνατή τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Η κεφαλή περιστροφικής βούρτσας O51 με χαμηλούς κραδασμούς εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού για συντήρηση και βαθύ καθαρισμό. Η παροχή καθαρού νερού μπορεί εύκολα να ξαναγεμιστεί από οποιαδήποτε βρύση χρησιμοποιώντας τον universal σωλήνα πλήρωσης. Με έως και 25 τοις εκατό χαμηλότερη κατανάλωση νερού από τις συμβατικές κεφαλές βούρτσας δίσκου και τη δυνατότητα χημικού καθαρισμού, θέτει το σημείο αναφοράς όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Το νέο σύστημα DOSE εξασφαλίζει την ακριβή δοσολογία των απορρυπαντικών. Η λειτουργία αυτόματης έκπλυσης επιτρέπει τον καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού χωρίς επαφή με τη βρωμιά και η δεξαμενή καθαρού νερού μπορεί εύκολα να γεμίσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που ενσωματώνει αυτόματη διακοπή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα
- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.
Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone
- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών ΚΙΚ.
Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.
Παραβολικό μάκτρο με χείλη αναρρόφησης Linatex
- Τέλεια αναρρόφηση, ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές.
- Μειωμένος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη χειρωνακτική εργασία.
Κεφαλή περιστροφικής βούρτσας O51 ενός δίσκου
- Μηχανική απόδοση καθαρισμού πρώτης κατηγορίας.
- Έως και 40% μικρότερος χρόνος καθαρισμού/25% χαμηλότερη κατανάλωση νερού σε σχέση με τις κεφαλές βούρτσας δίσκου.
- Καθαρισμός χωρίς χημικά/απογύμνωση.
Σύστημα Eco!Flow
- Επιτρέπει τη δοσομέτρηση νερού ανάλογα με την ταχύτητα.
- Σταθερά καλά αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμη και σε στροφές.
Νέο, ενσωματωμένο σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικών ουσιών «DOSE»
- Ακριβής δοσομέτρηση καθαριστικών μέσων.
- Σταθερά καλά αποτελέσματα καθαρισμού και αποτελεσματική εξοικονόμηση κόστους.
- Αλλαγή καθαριστικών μέσων χωρίς επαφή χάρη στο σύστημα κλειστού βρόχου.
Σύστημα ξεπλύματος δεξαμενής αυτόματης έκπλυσης
- Καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς επαφή.
- Χωρίς πιτσίλισμα.
Αυτόματο σύστημα πλήρωσης καθαρού νερού
- Γρήγορο και εύκολο γέμισμα της δεξαμενής γλυκού νερού.
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διαδικασία καθαρισμού, χωρίς υπερχείλιση χάρη στην αυτόματη διακοπή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|50 / 50
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 3060
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1840
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|20
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|36
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1400
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|245
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|181
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία
- Φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- DOSE
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Τροχιακή κεφαλή βούρτσας
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό κτιρίων, στον τομέα λιανικής ή σε δημόσια κτίρια
- Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
- Ιδανικό για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια.