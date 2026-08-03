Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp+D51
Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για υγρό καθαρισμό δαπέδου με στιβαρά εξαρτήματα αλουμινίου, κεφαλή δίσκου D 51, σωλήνα πλήρωσης γενικής χρήσης και συμβατότητα με smartphone.
Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανική για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή δίσκου D 51 προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού τόσο αθόρυβα όσο και αξιόπιστα, από τη συντήρηση μέχρι τον ενδιάμεσο καθαρισμό, ακόμη και κατά τις ώρες λειτουργίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός του μηχανήματος παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση των χρηστών. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημαΚαλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία. Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.
Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphoneΔιευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών. Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών ΚΙΚ.
Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιοΣτιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα. Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.
Παραβολικό μάκτρο με χείλη αναρρόφησης Linatex
- Τέλεια αναρρόφηση, ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές.
- Μειωμένος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη χειρωνακτική εργασία.
D 51 κεφαλή δίσκου
- Αθόρυβο και ενεργειακά αποδοτικό.
- Καθαρισμός κατά τις εργάσιμες ώρες με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|50 / 50
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²)
|max. 3060
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1840
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|140
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1400
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|245
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|103,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό κτιρίων, στον τομέα λιανικής ή σε δημόσια κτίρια
- Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
- Για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια