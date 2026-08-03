Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανική για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή δίσκου D 51 προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού τόσο αθόρυβα όσο και αξιόπιστα, από τη συντήρηση μέχρι τον ενδιάμεσο καθαρισμό, ακόμη και κατά τις ώρες λειτουργίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός του μηχανήματος παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση των χρηστών. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".