Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανικό για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή δίσκου D 51 προσφέρει αξιόπιστα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, καθαρά δάπεδα και αθόρυβη συντήρηση ή ενδιάμεσο καθαρισμό – ακόμα και κατά τις εργάσιμες ώρες. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah τροφοδοτεί το μηχάνημα και επιτρέπει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Ο συμπαγής σχεδιασμός της μηχανής παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση του χρήστη. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".