Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για υγρό καθαρισμό δαπέδου με στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα αλουμινίου, μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah και κεφαλή δίσκου D 51.

Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανικό για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή δίσκου D 51 προσφέρει αξιόπιστα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, καθαρά δάπεδα και αθόρυβη συντήρηση ή ενδιάμεσο καθαρισμό – ακόμα και κατά τις εργάσιμες ώρες. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah τροφοδοτεί το μηχάνημα και επιτρέπει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Ο συμπαγής σχεδιασμός της μηχανής παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση του χρήστη. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51: Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα
Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα
Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία. Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51: Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone
Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone
Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών. Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών ΚΙΚ.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51: Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα. Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.
Παραβολικό μάκτρο με χείλη αναρρόφησης Linatex
  • Τέλεια αναρρόφηση, ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές.
  • Μειωμένος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη χειρωνακτική εργασία.
D 51 κεφαλή δίσκου
  • Αθόρυβο και ενεργειακά αποδοτικό.
  • Καθαρισμός κατά τις εργάσιμες ώρες με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) max. 3060
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 1840
Τύπος μπαταρίας Li-Ion
Μπαταρία (V/Ah) 25,6 / 90
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 2,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 140
Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²) 29 / 32
Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm) 1400
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 2,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 245
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 158,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1367 x 609 x 1082

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
  • Μπαταρία
  • Φορτιστής
  • Μάκτρο, καμπύλο
  • Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Σύστημα 2 κάδων
  • λειτουργία μέσω εφαρμογής
  • Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
  • Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
  • Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
  • δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
  • Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για καθαρισμό κτιρίων, στον τομέα λιανικής ή σε δημόσια κτίρια
  • Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
  • Για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια
Εξαρτήματα
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