Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για καθαρισμό δαπέδου με στιβαρά εξαρτήματα αλουμινίου, μπαταρία Li-Ion 90 Ah, σύστημα δοσομέτρησης, καθαρισμός δεξαμενής, κεφαλή δίσκου D 60 και λειτουργία αυτόματης πλήρωσης/αυτόματου ξεβγάλματος.

Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανικό για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή δίσκου D 60 με ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης εξασφαλίζει αξιόπιστα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και καθαρό δάπεδο. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah τροφοδοτεί το μηχάνημα και επιτρέπει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός του μηχανήματος παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία ακόμη και σε ιδιαίτερα στενές περιοχές. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση του χρήστη. Η λειτουργία αυτόματου ξεβγάλματος επιτρέπει τον καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού χωρίς επαφή, το σύστημα αυτόματης πλήρωσης εύκολης πλήρωσης της δεξαμενής καθαρού νερού με λειτουργία αυτόματης διακοπής νερού. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill: Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα
Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα
Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία. Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill: Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone
Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone
Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών. Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών ΚΙΚ.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill: Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα. Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.
Παραβολικό μάκτρο με χείλη αναρρόφησης Linatex
  • Τέλεια αναρρόφηση, ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές.
  • Μειωμένος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη χειρωνακτική εργασία.
Κεφαλή διπλού δίσκου D 60
  • Μεγάλο και αποτελεσματικό πλάτος εργασίας.
  • Βελτιωμένη παραγωγικότητα και ταχύτερος καθαρισμός.
Σύστημα Eco!Flow
  • Επιτρέπει τη δοσομέτρηση νερού ανάλογα με την ταχύτητα.
  • Σταθερά καλά αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμη και σε στροφές.
Σύστημα ξεπλύματος δεξαμενής αυτόματης έκπλυσης
  • Καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς επαφή.
  • Χωρίς πιτσίλισμα.
Αυτόματο σύστημα πλήρωσης καθαρού νερού
  • Γρήγορο και εύκολο γέμισμα της δεξαμενής γλυκού νερού.
  • Εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διαδικασία καθαρισμού, χωρίς υπερχείλιση χάρη στην αυτόματη διακοπή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 600
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) max. 3600
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 2160
Τύπος μπαταρίας Li-Ion
Μπαταρία (V/Ah) 25,6 / 90
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 2,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 150
Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²) 25 / 25
Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm) 1400
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 2,6
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 241
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 166,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1280 x 636 x 1082

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μπαταρία
  • Φορτιστής
  • Μάκτρο, καμπύλο
  • Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Σύστημα 2 κάδων
  • Σύστημα απόπλυσης κάδου
  • Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
  • λειτουργία μέσω εφαρμογής
  • Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
  • Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
  • Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
  • Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
  • Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
  • δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
  • Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για καθαρισμό κτιρίων, στον τομέα λιανικής ή σε δημόσια κτίρια
  • Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
  • Για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια
Εξαρτήματα
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