Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp με κάδο χωρητικότητας 75 λίτρων και κεφαλή με 2 δισκοειδείς βούρτσες. Εξαιρετικά εύχρηστο και ευέλικτο.

Απλός σχεδιασμός, ευκολία στη χρήση, εύκολη συντήρηση: το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp είναι εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στην κεφαλή με 2 δισκοειδείς βούρτσες με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής της βούρτσας και του μάκτρου από αλουμίνιο. Το ισχυρό, πολύ μικρών διαστάσεων μηχάνημα είναι επίσης ιδιαίτερα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο. Η χωρητικότητα 75 λίτρων του κάδου εξασφαλίζει αβίαστα μεγάλους χρόνους λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp: Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής
Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας. Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp: Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας
Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών. Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp: Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή
Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή. Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής, ανάλογα με τις απαιτήσεις
  • Δυνατότητα αύξησης της πίεσης επαφής από 30 στα 50 κιλά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
  • Μείωση της πίεσης επαφής, όταν υπάρχει περιορισμένη ποσότητα ρύπων ή το δάπεδο είναι ευαίσθητο.
  • Υψηλή πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 705
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 1030
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 75 / 75
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) max. 3525
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 2115
Μπαταρία (V) 24
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) max. 5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180 - 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 2,75
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 63 - 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1850
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 325
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 100
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
  • μάκτρο, με γωνία

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης, εμπορικών κέντρων και καταστήματα υλικού
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό αεροδρομίων, στη βιομηχανία και τον κλάδο των μεταφορών
  • Ιδανική επιλογή για εργολάβους συντήρησης κτιρίων π.χ. σε χώρους άθλησης
