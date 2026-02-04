Απλός σχεδιασμός, ευκολία στη χρήση, εύκολη συντήρηση: το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp είναι εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στην κεφαλή με 2 δισκοειδείς βούρτσες με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής της βούρτσας και του μάκτρου από αλουμίνιο. Το ισχυρό, πολύ μικρών διαστάσεων μηχάνημα είναι επίσης ιδιαίτερα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο. Η χωρητικότητα 75 λίτρων του κάδου εξασφαλίζει αβίαστα μεγάλους χρόνους λειτουργίας.