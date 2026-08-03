Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp Pack με κάδο 75 λίτρων, διπλή κεφαλή βούρτσας δίσκου και μπαταρία ιόντων λιθίου. Πολύ εύκολη στη χρήση και ευέλικτη.
Εύκολη στη χρήση, εύκολη συντήρηση: Η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp Pack είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη και προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στη διπλή κεφαλή βούρτσας δίσκου με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής βούρτσας και μάκτρο αλουμινίου. Το στιβαρό, εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα είναι επίσης εξαιρετικά ευέλικτο. Ο όγκος του κάδου 75 λίτρων και η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου 160 Ah εξασφαλίζουν επίσης αβίαστα μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Επιπλέον, η μπαταρία, η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα με ρεύμα φόρτισης 50 Ampere, εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα του κύκλου, η οποία επιτρέπει την ενδιάμεση φόρτιση, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου
- Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.
Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας
- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής, ανάλογα με τις απαιτήσεις
- Δυνατότητα αύξησης της πίεσης επαφής από 30 στα 50 κιλά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- Μείωση της πίεσης επαφής, όταν υπάρχει περιορισμένη ποσότητα ρύπων ή το δάπεδο είναι ευαίσθητο.
- Υψηλή πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|705
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1030
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|75 / 75
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 3525
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2115
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 180
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 3,6
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|4
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1550
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,75
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|63 - 65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1850
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|325
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|100
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Φορτιστής ταχείας φόρτισης
- μάκτρο, με γωνία
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης, εμπορικών κέντρων και καταστήματα υλικού
- Ιδανικό στη βιομηχανία, στον τομέα των μεταφορών και στα αεροδρόμια
- Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού σε πισίνες, αθλητικές αίθουσες και εμπορικά κέντρα