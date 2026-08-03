Εύκολη στη χρήση, εύκολη συντήρηση: Η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp Pack είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη και προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στη διπλή κεφαλή βούρτσας δίσκου με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής βούρτσας και μάκτρο αλουμινίου. Το στιβαρό, εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα είναι επίσης εξαιρετικά ευέλικτο. Ο όγκος του κάδου 75 λίτρων και η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου 160 Ah εξασφαλίζουν επίσης αβίαστα μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Επιπλέον, η μπαταρία, η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα με ρεύμα φόρτισης 50 Ampere, εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα του κύκλου, η οποία επιτρέπει την ενδιάμεση φόρτιση, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή διαθεσιμότητα του μηχανήματος.