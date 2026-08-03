Η κορυφαία απόδοση καθαρισμού και η μέγιστη ευκολία στη χρήση συμβαδίζουν με την μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp Pack, η οποία λειτουργεί με μια ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 80 Ah. Η τυπική διπλή κεφαλή βούρτσας με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής βούρτσας και το στιβαρό μάκτρο αλουμινίου εξασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ η απλή ιδέα λειτουργίας εγγυάται μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη. Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπει ενδιάμεση φόρτιση ανά πάσα στιγμή χάρη στην εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα του κύκλου, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή διαθεσιμότητα του μηχανήματος στην καθημερινή εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ρεύμα φόρτισης έως και 50 Ampere, το οποίο επιτρέπει γρήγορη φόρτιση σε μόλις 2 ώρες. Οι κάδοι 75 λίτρων ολοκληρώνουν την επιτυχημένη ιδέα εξοπλισμού του συμπαγούς, στιβαρού και πολύ ευέλικτου BD 70/75 W Classic Bp Pack.