Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Η BD 70/75 W Classic Bp Pack είναι μια μηχανή περιποίησης δαπέδου, που εντυπωσιάζει με μπαταρία ιόντων λιθίου, μάκτρο αλουμινίου, κάδο 75 λίτρων και διπλή κεφαλή βούρτσας δίσκου.
Η κορυφαία απόδοση καθαρισμού και η μέγιστη ευκολία στη χρήση συμβαδίζουν με την μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 70/75 W Classic Bp Pack, η οποία λειτουργεί με μια ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 80 Ah. Η τυπική διπλή κεφαλή βούρτσας με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής βούρτσας και το στιβαρό μάκτρο αλουμινίου εξασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ η απλή ιδέα λειτουργίας εγγυάται μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη. Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπει ενδιάμεση φόρτιση ανά πάσα στιγμή χάρη στην εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα του κύκλου, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή διαθεσιμότητα του μηχανήματος στην καθημερινή εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ρεύμα φόρτισης έως και 50 Ampere, το οποίο επιτρέπει γρήγορη φόρτιση σε μόλις 2 ώρες. Οι κάδοι 75 λίτρων ολοκληρώνουν την επιτυχημένη ιδέα εξοπλισμού του συμπαγούς, στιβαρού και πολύ ευέλικτου BD 70/75 W Classic Bp Pack.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου
- Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.
Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας
- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής, ανάλογα με τις απαιτήσεις
- Δυνατότητα αύξησης της πίεσης επαφής από 30 στα 50 κιλά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- Μείωση της πίεσης επαφής, όταν υπάρχει περιορισμένη ποσότητα ρύπων ή το δάπεδο είναι ευαίσθητο.
- Υψηλή πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|705
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1030
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|75 / 75
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 3525
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2115
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 90
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 1,8
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|2
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1550
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,75
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|63 - 65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1850
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|325
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|100
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Φορτιστής ταχείας φόρτισης
- μάκτρο, με γωνία
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης, εμπορικών κέντρων και καταστήματα υλικού
- Ιδανική επιλογή για εργολάβους συντήρησης κτιρίων π.χ. σε χώρους άθλησης