Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
BR 75/75 W Classic Bp μηχανή δαπέδου πεζού χειριστή με δεξαμενή 75 λίτρων και κεφαλή βούρτσας με διπλό ρολό. Πολύ εύκολη στη χρήση και κατάλληλη για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.
Απλή σχεδίαση, εύκολη χρήση, εύκολη συντήρηση: Η μηχανή δαπέδου με μπαταρία BR 75/75 W Classic Bp είναι εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη και προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε πολλούς διαφορετικούς τομείς χρήσης. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως η κεφαλή βούρτσας με διπλό ρολό και το ανθεκτικό μάκτρο από αλουμίνιο. Το στιβαρό μηχάνημα, το οποίο είναι εξαιρετικά συμπαγές παρά τα μεγάλα δοχεία χωρητικότητας 75 λίτρων, είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και ιδανικό για μακροχρόνιες εργασίες καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας
- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής, ανάλογα με τις απαιτήσεις
- Η πίεση επαφής μπορεί να αυξηθεί από 30 σε 50 κιλά, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Μείωση της πίεσης επαφής, όταν υπάρχει περιορισμένη ποσότητα ρύπων ή το δάπεδο είναι ευαίσθητο.
- Υψηλή πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1030
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|75 / 75
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 3750
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2250
|Τύπος μπαταρίας
|χωρίς ανάγκη για συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 170
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,75
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65 - 65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2050
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|100
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης, εμπορικών κέντρων και καταστήματα υλικού
- Ιδανικό για τον καθαρισμό αεροδρομίων, στη βιομηχανία και τον κλάδο των μεταφορών
- Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, π.χ. σε αθλητικές εγκαταστάσεις