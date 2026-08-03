Απλή σχεδίαση, εύκολη χρήση, εύκολη συντήρηση: Η μηχανή δαπέδου με μπαταρία BR 75/75 W Classic Bp είναι εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη και προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε πολλούς διαφορετικούς τομείς χρήσης. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως η κεφαλή βούρτσας με διπλό ρολό και το ανθεκτικό μάκτρο από αλουμίνιο. Το στιβαρό μηχάνημα, το οποίο είναι εξαιρετικά συμπαγές παρά τα μεγάλα δοχεία χωρητικότητας 75 λίτρων, είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και ιδανικό για μακροχρόνιες εργασίες καθαρισμού.