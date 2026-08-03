Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Πλήρως εξοπλισμένη με μια μπαταρία μακράς διάρκειας 285 Ah, έναν αντίστοιχο φορτιστή και μια πληθώρα χρήσιμων και εύχρηστων χαρακτηριστικών και λειτουργιών, η μηχανή δαπέδου BR 85/100 W Bp Pack Classic ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Το πλάτος καθαρισμού 85 εκατοστών και ο όγκος του δοχείου 100 λίτρων επιτρέπουν την καθαριότητα επιφανειών έως 4800 τετραγωνικών μέτρων ανά ώρα. Ο ισχυρός κινητήρας έλξης όχι μόνο ανεβαίνει χωρίς κόπο τις ανηφόρες, αλλά είναι επίσης ρυθμιζόμενος συνεχώς για ταχύτητες μεταφοράς και καθαρισμού έως 5 km/h. Τα εξαρτήματα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλή πίεση, όπως οι κεφαλές βουρτσών και τα μάκτρα, είναι κατασκευασμένα από συμπαγές χυτό αλουμίνιο και μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν για τις πιο δύσκολες εφαρμογές καθαρισμού. Φιλικές προς τον χρήστη και εύχρηστες λεπτομέρειες, όπως η εξαιρετική ορατότητα, ο απλός χειρισμός και ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Home Base, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά πρόσθετων εξαρτημάτων καθαρισμού, συμπληρώνουν το έξυπνο συνολικό σχεδιασμό του BR 85/100 W Bp Pack Classic.