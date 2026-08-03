Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Ισχυρή μπαταρία 285 Ah και φορτιστής περιλαμβάνονται ως στάνταρ εξοπλισμός: η μηχανή δαπέδου BR 85/100 W Bp Pack Classic με πλάτος εργασίας καθαρισμού 85 εκ. και δεξαμενές 100 λίτρων.
Πλήρως εξοπλισμένη με μια μπαταρία μακράς διάρκειας 285 Ah, έναν αντίστοιχο φορτιστή και μια πληθώρα χρήσιμων και εύχρηστων χαρακτηριστικών και λειτουργιών, η μηχανή δαπέδου BR 85/100 W Bp Pack Classic ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Το πλάτος καθαρισμού 85 εκατοστών και ο όγκος του δοχείου 100 λίτρων επιτρέπουν την καθαριότητα επιφανειών έως 4800 τετραγωνικών μέτρων ανά ώρα. Ο ισχυρός κινητήρας έλξης όχι μόνο ανεβαίνει χωρίς κόπο τις ανηφόρες, αλλά είναι επίσης ρυθμιζόμενος συνεχώς για ταχύτητες μεταφοράς και καθαρισμού έως 5 km/h. Τα εξαρτήματα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλή πίεση, όπως οι κεφαλές βουρτσών και τα μάκτρα, είναι κατασκευασμένα από συμπαγές χυτό αλουμίνιο και μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν για τις πιο δύσκολες εφαρμογές καθαρισμού. Φιλικές προς τον χρήστη και εύχρηστες λεπτομέρειες, όπως η εξαιρετική ορατότητα, ο απλός χειρισμός και ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Home Base, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά πρόσθετων εξαρτημάτων καθαρισμού, συμπληρώνουν το έξυπνο συνολικό σχεδιασμό του BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέρη με έντονη καταπόνηση, όπως το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα
- Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
- Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
- Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Αποδοτικός και ισχυρός κινητήρας 300 W
- Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
- Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.
Ευδιάκριτα στοιχεία χειρισμού με χρωματική κωδικοποίηση
- Τα στοιχεία λειτουργίας με χρωματική κωδικοποίηση απλοποιούν τον χειρισμό και συντομεύουν τον χρόνο εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Έξυπνο σύστημα Home Base
- Επιλογές για τοποθέτηση εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού, όπως άγκιστρα, δοχεία, σφουγγαρίστρα κ.λπ.
Οικονομικό μηχάνημα από τη σειρά Classics
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας και χρηματικής αξίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|850
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1090
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|100 / 100
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4250
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2550
|Τύπος μπαταρίας
|χωρίς ανάγκη για συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 285
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4,25
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|63 - 65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2350
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|110
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό συντήρησης σε καταστήματα λιανικής, καταστήματα DIY, εμπορικά κέντρα, εμπόριο, βιομηχανία και αεροδρόμια.