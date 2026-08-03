Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, οι πλήρως ελαστικοί τροχοί και οι πλήρως υδραυλικοί κινητήρες για το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τις κυλινδρικές βούρτσες και τις πλευρικές βούρτσες διασφαλίζουν ότι το βιομηχανικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Classic Pack, μαζί με μια μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή στον βασικό εξοπλισμό, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Με σύστημα φίλτρου με θύλακες υψηλής απόδοσης που συμπληρώνεται με το αποτελεσματικό, αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, το μηχάνημα διαχειρίζεται εύκολα ακόμη και περιπτώσεις με εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Επίσης, διατίθεται με ένα προαιρετικό, εύχρηστο σύστημα επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή ένα αξιόπιστο σύστημα στρογγυλού φίλτρου. Επιπλέον, το KM 105/180 R Bp Classic Pack μπορεί να διαχειρίζεται στερεούς ρύπους και είναι πολύ αποτελεσματικό σε εσωτερικούς χώρους με έντονη επίπλωση χάρη στις μικρές διαστάσεις του. Είναι πολύ εύχρηστο χάρη στο σύστημα μοχλών, το βολικό σύστημα εκκένωσης κάδου και τις μικρές απαιτήσεις συντήρησης.