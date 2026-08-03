Αναρροφητικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Pack Classic
Μπαταρία και φορτιστής στον βασικό εξοπλισμό, μικρές διαστάσεις και στιβαρός σχεδιασμός: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Classic Pack. Με πλήρως υδραυλικά μοτέρ και μεγάλη ευελιξία.
Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, οι πλήρως ελαστικοί τροχοί και οι πλήρως υδραυλικοί κινητήρες για το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τις κυλινδρικές βούρτσες και τις πλευρικές βούρτσες διασφαλίζουν ότι το βιομηχανικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Classic Pack, μαζί με μια μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή στον βασικό εξοπλισμό, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Με σύστημα φίλτρου με θύλακες υψηλής απόδοσης που συμπληρώνεται με το αποτελεσματικό, αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, το μηχάνημα διαχειρίζεται εύκολα ακόμη και περιπτώσεις με εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Επίσης, διατίθεται με ένα προαιρετικό, εύχρηστο σύστημα επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή ένα αξιόπιστο σύστημα στρογγυλού φίλτρου. Επιπλέον, το KM 105/180 R Bp Classic Pack μπορεί να διαχειρίζεται στερεούς ρύπους και είναι πολύ αποτελεσματικό σε εσωτερικούς χώρους με έντονη επίπλωση χάρη στις μικρές διαστάσεις του. Είναι πολύ εύχρηστο χάρη στο σύστημα μοχλών, το βολικό σύστημα εκκένωσης κάδου και τις μικρές απαιτήσεις συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασίαΠλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη, μοτέρ κύριου κυλίνδρου σάρωσης και πλευρικής βούρτσας Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος. Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Αρχή λειτουργίας φαρασιούΕγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους. Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων. Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΕύκολος χειρισμός με μοχλούς. Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία. Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.
Αποδοτικό σύστημα φίλτρου με θύλακες
- Ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγή σκόνης κατά τη σάρωση.
- Διατίθεται επίσης με προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή στρογγυλό φίλτρο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Μειώνει την παραγωγή σκόνης, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- Λειτουργεί αξιόπιστα με όλα τα διαθέσιμα συστήματα φίλτρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 2,5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6300
|Πλάτος εργασίας (mm)
|780
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1050
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1300
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|240
|Τάση μπαταρίας (V)
|36
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|180
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|14
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|5,2
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|850
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|850
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|850
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε (ανοικτούς) χώρους παραγωγής, αποθήκες και κτίρια διαχείρισης εμπορευμάτων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους φόρτωσης και σε εργοτάξια
- Για χρήση στη βιομηχανία μετάλλων και κατασκευών καθώς και στη βαριά βιομηχανία