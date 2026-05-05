Αναρροφητικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Classic
Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Classic που δεν παράγει εκπομπές και λειτουργεί με μπαταρία. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο. Για εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης.
Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης του βιομηχανικού σαρώθρου KM 120/250 R Bp Classic επιτρέπει εφαρμογές χωρίς εκπομπές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και διασφαλίζει πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας για το μηχάνημα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς το θόρυβο. Ο ανθεκτικός σχεδιασμός, το φίλτρο τσέπης με τον δονούμενο κινητήρα για καθαρισμό, το μεγάλο δοχείο απορριμμάτων με τη βολική υδραυλική ανατροπή και τα ανθεκτικά στη φθορά συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ κάνουν το μηχάνημα ιδανικό για δύσκολες εφαρμογές σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Ο κατασκευαστικός τομέας, η μεταλλουργία ή τα χυτήρια έχουν μεγάλο όφελος από την απόδοση της συσκευής. Τα στερεά και τα λεπτά απορρίμματα απορροφούνται με ευκολία από τις βούρτσες που προσαρμόζονται τέλεια στο έδαφος. Η εύκολη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολοκληρώνουν τον πετυχημένο σχεδιασμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασίαΕπιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους. Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος. Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησηςΤο μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης. Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα. Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΑπλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα. Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση. Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Άριστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Χαμηλή φθορά βουρτσών.
- Βέλτιστη προσαρμογή των βουρτσών σε διαφορετικά είδη εδάφους/επιφανειών.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Απλό και ασφαλές άδειασμα απορριμμάτων.
- Βολική ανατροπή έως 1,42 μέτρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|7200
|Πλάτος εργασίας (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1500
|Τάση μπαταρίας (V)
|36
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 3,5
|Κάδος (l)
|250
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|14
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|750
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1200
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|750
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία και τα χυτήρια
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια