Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης του βιομηχανικού σαρώθρου KM 120/250 R Bp Classic επιτρέπει εφαρμογές χωρίς εκπομπές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και διασφαλίζει πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας για το μηχάνημα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς το θόρυβο. Ο ανθεκτικός σχεδιασμός, το φίλτρο τσέπης με τον δονούμενο κινητήρα για καθαρισμό, το μεγάλο δοχείο απορριμμάτων με τη βολική υδραυλική ανατροπή και τα ανθεκτικά στη φθορά συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ κάνουν το μηχάνημα ιδανικό για δύσκολες εφαρμογές σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Ο κατασκευαστικός τομέας, η μεταλλουργία ή τα χυτήρια έχουν μεγάλο όφελος από την απόδοση της συσκευής. Τα στερεά και τα λεπτά απορρίμματα απορροφούνται με ευκολία από τις βούρτσες που προσαρμόζονται τέλεια στο έδαφος. Η εύκολη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολοκληρώνουν τον πετυχημένο σχεδιασμό.