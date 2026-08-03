Αναρροφητικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μπαταρίες: Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic που λειτουργεί με μπαταρία, έχει υψηλή απόδοση σε επιφάνεια για εφαρμογές χωρίς εκπομπές σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο.
Το βιομηχανικό μας σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic προσφέρει όλα όσα χρειάζονται ο κατασκευαστικός τομέας, η μεταλλουργία ή τα χυτήρια: Στιβαρό σχεδιασμό για σκληρές εφαρμογές σε περιβάλλον με σκόνη, ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης χωρίς εκπομπές. Περιλαμβάνονται μέχρι και μπαταρίες. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι τόσο αθόρυβο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο χωρίς κανένα πρόβλημα. Το καινοτόμο σύστημα Flexible Footprint εξασφαλίζει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού προσαρμόζοντας βέλτιστα τις βούρτσες στο έδαφος. Οι στερεοί και οι λεπτοί ρύποι απομακρύνονται με αξιοπιστία και μεταφέρονται στο μεγάλο δοχείο απορριμάτων με υδραυλική ανατροπή, ενώ το ανθεκτικό φίλτρο τσέπης καθαρίζεται αξιόπιστα από έναν δονούμενο κινητήρα. Το έξυπνο πακέτο συμπληρώνονται από άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά, όπως ανθεκτικά ελαστικά από καουτσούκ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασίαΕπιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους. Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος. Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησηςΤο μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης. Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα. Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΑπλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα. Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση. Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Άριστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Χαμηλή φθορά βουρτσών.
- Βέλτιστη προσαρμογή των βουρτσών σε διαφορετικά είδη εδάφους/επιφανειών.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Απλό και ασφαλές άδειασμα απορριμμάτων.
- Βολική ανατροπή έως 1,42 μέτρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|7200
|Πλάτος εργασίας (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1500
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|360
|Τάση μπαταρίας (V)
|36
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 3,5
|Κάδος (l)
|250
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|14
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1200
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1200
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1200
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία και τα χυτήρια
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια