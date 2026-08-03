Το βιομηχανικό μας σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic προσφέρει όλα όσα χρειάζονται ο κατασκευαστικός τομέας, η μεταλλουργία ή τα χυτήρια: Στιβαρό σχεδιασμό για σκληρές εφαρμογές σε περιβάλλον με σκόνη, ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης χωρίς εκπομπές. Περιλαμβάνονται μέχρι και μπαταρίες. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι τόσο αθόρυβο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο χωρίς κανένα πρόβλημα. Το καινοτόμο σύστημα Flexible Footprint εξασφαλίζει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού προσαρμόζοντας βέλτιστα τις βούρτσες στο έδαφος. Οι στερεοί και οι λεπτοί ρύποι απομακρύνονται με αξιοπιστία και μεταφέρονται στο μεγάλο δοχείο απορριμάτων με υδραυλική ανατροπή, ενώ το ανθεκτικό φίλτρο τσέπης καθαρίζεται αξιόπιστα από έναν δονούμενο κινητήρα. Το έξυπνο πακέτο συμπληρώνονται από άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά, όπως ανθεκτικά ελαστικά από καουτσούκ.