Το ισχυρό βιομηχανικό μας σάρωθρο KM 120/250 R D Classic λατρεύει τις προκλήσεις σε δύσκολο έδαφος. Ο στιβαρός σχεδιασμός, το μεγάλο δοχείο απορριμμάτων και ένα ανθεκτικό φίλτρο τσέπης με δονούμενο κινητήρα το κάνουν ιδανική επιλογή για δύσκολες εφαρμογές σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, όπως στον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία ή τα χυτήρια. Το μηχάνημα που λειτουργεί με πετρέλαιο και έχει εξ ολοκλήρου υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς και σύστημα σάρωσης είναι η καλύτερη επιλογή για εξωτερικούς χώρους και επίσης εντυπωσιάζει με την εύκολη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του. Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα Flexible Footprint, οι βούρτσες προσαρμόζονται άψογα στο έδαφος και μαζί με την αρχή του φαρασιού εγγυώνται κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για στερεούς και λεπτούς ρύπους. Τέλος, η υδραυλική ανατροπή εγγυάται βολική απόρριψη των ρύπων που συλλέχθηκαν.