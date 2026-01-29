Αναρροφητικό σάρωθρο KM 120/250 R D Classic
Η KM 120/250 R D Classic είναι μια βασική συσκευή από την κατηγορία βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης. Ανθεκτική, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ισχυρή και εξοπλισμένη με εξ ολοκλήρου υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης πετρελαίου.
Το ισχυρό βιομηχανικό μας σάρωθρο KM 120/250 R D Classic λατρεύει τις προκλήσεις σε δύσκολο έδαφος. Ο στιβαρός σχεδιασμός, το μεγάλο δοχείο απορριμμάτων και ένα ανθεκτικό φίλτρο τσέπης με δονούμενο κινητήρα το κάνουν ιδανική επιλογή για δύσκολες εφαρμογές σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, όπως στον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία ή τα χυτήρια. Το μηχάνημα που λειτουργεί με πετρέλαιο και έχει εξ ολοκλήρου υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς και σύστημα σάρωσης είναι η καλύτερη επιλογή για εξωτερικούς χώρους και επίσης εντυπωσιάζει με την εύκολη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του. Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα Flexible Footprint, οι βούρτσες προσαρμόζονται άψογα στο έδαφος και μαζί με την αρχή του φαρασιού εγγυώνται κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για στερεούς και λεπτούς ρύπους. Τέλος, η υδραυλική ανατροπή εγγυάται βολική απόρριψη των ρύπων που συλλέχθηκαν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασίαΕπιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους. Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος. Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησηςΤο μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης. Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα. Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΑπλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα. Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση. Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Άριστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Μειωμένη φθορά βούρτσας.
- Βέλτιστη προσαρμογή των βουρτσών σε διαφορετικά είδη εδάφους/επιφανειών.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Απλό και ασφαλές άδειασμα απορριμμάτων.
- Βολική ανατροπή έως 1,42 μέτρα.
Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς με συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ
- Υψηλή ευελιξία και απλός χειρισμός και σε μικρούς χώρους.
- Επιτρέπει ασφαλές πέρασμα πάνω από αιχμηρά αντικείμενα από μέταλλο ή γυαλί.
- Με τα συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ δεν υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφουσκώσουν τα ελαστικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|15,8
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1500
|Κάδος (l)
|250
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|9
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|883
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|800
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|883
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία και τα χυτήρια
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια