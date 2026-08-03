Στιβαρό, ανθεκτικό και ιδανικό για εφαρμογές με μεγάλο όγκο ρύπων και σκόνης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I Bp Pack της Kärcher. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 300 Ah παρέχει επαρκή ενέργεια για 3 ώρες ποικίλων εργασιών καθαρισμού. Εάν αυτό δεν σου είναι αρκετό, η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί έως και στο 80% κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος για φαγητό. Ο μεγάλος κάδος απορριμμάτων και ο ισχυρός κινητήρας του, σε συνδυασμό με το στιβαρό προστατευτικό μεταλλικό πλαίσιο και τον απλό χειρισμό με μοχλό, είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις σκληρές συνθήκες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το υψηλής απόδοσης σύστημα φίλτρου τύπου pocket, το οποίο περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, εμποδίζει τη σκόνη να σηκωθεί κατά τη σάρωση – ακόμη και σε περιβάλλοντα με πάρα πολλή σκόνη. Για πρόσθετη φιλικότητα προς τον χρήστη, το μηχάνημα διαθέτει άνετο κάθισμα, πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους και ενδεικτικές λυχνίες LED για την εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας. Οι αντιδιατρητικοί τροχοί από συμπαγές καουτσούκ, τα εμπρόσθια φώτα LED και ο φάρος προειδοποίησης έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια στο άμεσο περιβάλλον εργασίας. Άλλα διαθέσιμα κιτ εξαρτημάτων αυξάνουν περαιτέρω την ασφάλεια και καθιστούν το μηχάνημα έναν ειδικό στον καθαρισμό. Η μπαταρία ιόντων λιθίου και ο ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.