Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I Bp Pack με μπαταρία Li-Ion, συνδυάζει τη στιβαρή κατασκευή με τον απλό χειρισμό και την ισχυρή απόδοση σάρωσης, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.
Στιβαρό, ανθεκτικό και ιδανικό για εφαρμογές με μεγάλο όγκο ρύπων και σκόνης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I Bp Pack της Kärcher. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 300 Ah παρέχει επαρκή ενέργεια για 3 ώρες ποικίλων εργασιών καθαρισμού. Εάν αυτό δεν σου είναι αρκετό, η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί έως και στο 80% κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος για φαγητό. Ο μεγάλος κάδος απορριμμάτων και ο ισχυρός κινητήρας του, σε συνδυασμό με το στιβαρό προστατευτικό μεταλλικό πλαίσιο και τον απλό χειρισμό με μοχλό, είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις σκληρές συνθήκες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το υψηλής απόδοσης σύστημα φίλτρου τύπου pocket, το οποίο περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, εμποδίζει τη σκόνη να σηκωθεί κατά τη σάρωση – ακόμη και σε περιβάλλοντα με πάρα πολλή σκόνη. Για πρόσθετη φιλικότητα προς τον χρήστη, το μηχάνημα διαθέτει άνετο κάθισμα, πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους και ενδεικτικές λυχνίες LED για την εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας. Οι αντιδιατρητικοί τροχοί από συμπαγές καουτσούκ, τα εμπρόσθια φώτα LED και ο φάρος προειδοποίησης έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια στο άμεσο περιβάλλον εργασίας. Άλλα διαθέσιμα κιτ εξαρτημάτων αυξάνουν περαιτέρω την ασφάλεια και καθιστούν το μηχάνημα έναν ειδικό στον καθαρισμό. Η μπαταρία ιόντων λιθίου και ο ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή, στιβαρή λειτουργία με μοχλόLED ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση λειτουργίας. Βολική λειτουργία με 1 πεντάλ με διακόπτη αλλαγής για κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Άνετος χειρισμός με 1 πεντάλ και διακόπτη εναλλαγής για κίνηση εμπρός και πίσω.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδουΟι ρύποι μπορούν να αδειάσουν με ασφάλεια, εύκολα και χωρίς επαφή με τη σκόνη. Εύκολο σύστημα για την εκκένωση του δοχείου σε ύψος έως 1,40 m.
Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσηςΥψηλός αριθμός κύκλων φόρτισης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Μειώνει τον κόπο και το κόστος συντήρησης.
Προαιρετική ρύθμιση ταχύτητας πλευρικής βούρτσας
- Βέλτιστο σύστημα τροφοδοσίας που κατευθύνει τα απορρίμματα στον κύλινδρο σάρωσης.
- Μειώνει αποτελεσματικά τη διασπορά σκόνης κατά τη σάρωση.
- Σημαντικά χαμηλότερη έκθεση του χρήστη στη σκόνη.
Φιλικός προς τον χρήστη εργονομικός σχεδιασμός
- Το άνετο κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος του χρήστη.
- Επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση, ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους, όταν είναι απαραίτητο.
- Εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου για ένα χαλαρό περιβάλλον εργασίας.
Φίλτρο τύπου pocket μεγάλης επιφάνειας
- Η μεγάλη επιφάνεια του φίλτρου διατηρεί τα επίπεδα σκόνης χαμηλά κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
- Πρακτικός καθαρισμός φίλτρου με δονητικό μοτέρ.
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
- Πολύ χαμηλή συντήρηση, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
- Μηχανική κίνησης χωρίς φθορά.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό ακόμη και σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
Πολύ εύκολη συντήρηση
- Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρου τύπου pocket.
- Τεχνολογία χαμηλής συντήρησης με πλήρως υδραυλική κίνηση και χωρίς ηλεκτρονικά.
Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς με συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ
- Εύκολο στη χειρισμό ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.
- Ελαστικά από συμπαγές καουτσούκ, ανθεκτικά στις τρυπήσεις, ώστε τα αιχμηρά αντικείμενα να μην αποτελούν πρόβλημα.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 4
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10400
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1300
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1550
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|300
|Τάση μπαταρίας (V)
|38,4
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|3
|Κάδος (l)
|300
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|14
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|8
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|7,8
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1005
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1005
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1005
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
- Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Οικοδομές
- Σιδηρουργία
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών