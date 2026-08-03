Το μπαταριοκίνητο KM 150/500 R Bp Pack με πίσω σύστημα διεύθυνσης τιμονιού τριών τροχών λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο και χωρίς εκπομπές καυσαερίων. Με την αρχή λειτουργίας φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα κατά τη μεταφορά. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το επανασχεδιασμένο σύστημα σάρωσης μειώνει τις φθορές. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα σε συνθήκες με μεγάλες ποσότητες σκόνης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού χρησιμοποιώντας μια διπλή ξύστρα υψηλής απόδοσης. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζει χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται εύκολα με ένα χειριστήριο χάρη στο χαρακτηριστικό EASY Operation.