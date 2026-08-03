Αναρροφητικό σάρωθρο KM 150/500 R Bp Pack
Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με ανθεκτικό σχεδιασμό για τις σκληρότερες εργασίες, όπως στη βιομηχανία δομικών υλικών και μεταλλουργίας, σε χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις με μεγάλες ποσότητες ρύπων.
Το μπαταριοκίνητο KM 150/500 R Bp Pack με πίσω σύστημα διεύθυνσης τιμονιού τριών τροχών λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο και χωρίς εκπομπές καυσαερίων. Με την αρχή λειτουργίας φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα κατά τη μεταφορά. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το επανασχεδιασμένο σύστημα σάρωσης μειώνει τις φθορές. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα σε συνθήκες με μεγάλες ποσότητες σκόνης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού χρησιμοποιώντας μια διπλή ξύστρα υψηλής απόδοσης. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζει χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται εύκολα με ένα χειριστήριο χάρη στο χαρακτηριστικό EASY Operation.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδοτικό σύστημα φίλτρουΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα.
Άνετος χώρος εργασίαςΌλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα. Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΑπλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό. Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση. Η αντικατάσταση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου γίνεται χωρίς εργαλεία.
Προαιρετικό πλαίσιο τεσσάρων τροχών
- Βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρές και ανομοιόμορφες επιφάνειες.
- Αυξημένη άνεση και ασφάλεια οδήγησης.
- Ιδανικό για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες λόγω της μειωμένης πίεσης επιφάνειας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|48 / 10
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|12000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1500
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1800
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|700
|Τάση μπαταρίας (V)
|48
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|500
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|8
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|7
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|2690
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|2690
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Πεδίο προμήθειας
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
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Πεδία εφαρμογής
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια