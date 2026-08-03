ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύστημα μετάδοσης κίνησης – κινητήρας 24 V/600 W DC - 1 πεντάλ για μπροστινή κίνηση και οπισθοπορεία – μικρός κύκλος περιστροφής (3350 mm) – αυτόματο χειρόφρενο σκούπας – αυτόματη διακοπή λειτουργίας κινητήρα όταν ο οδηγός φεύγει από τη θέση – αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθάρισμα φίλτρου Σύστημα σάρωσης/αναρρόφησης: Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί την αρχή της ανατροπής, δηλαδή η κυλινδρική βούρτσα ωθεί τη βρωμιά επάνω και πίσω στον κάδο σκουπιδιών. Η ελεύθερα κινούμενη κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα στις ανομοιόμορφες επιφάνειες. Η αντικατάσταση του φίλτρου και της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας γίνεται χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο καπάκι για χονδροειδή απορρίμματα, π.χ. δοχεία, σπασμένα κομμάτια, χαλίκια ή βρεγμένα φύλλα. Η πλευρική βούρτσα και η κυλινδρική βούρτσα κινούνται υδραυλικά. Είναι διαθέσιμη και μια δεύτερη προαιρετική πλευρική βούρτσα. Κάδος απορριμμάτων: Και οι δύο κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων αφαιρούνται από το πλάι. Λειτουργία: Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα και η πλευρική βούρτσα μπορούν να ρυθμιστούν καθ 'υψος αυτόματα από ένα διακόπτη. Η κίνηση εμπρός και όπισθεν με ένα μόνο πεντάλ. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο φορτιστής.