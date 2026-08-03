Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack

Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όσον αφορά επιφάνειες από 6.000 τ.μ./ώρα σε 7.800 τ.μ./ώρα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύστημα μετάδοσης κίνησης – κινητήρας 24 V/600 W DC - 1 πεντάλ για μπροστινή κίνηση και οπισθοπορεία – μικρός κύκλος περιστροφής (3350 mm) – αυτόματο χειρόφρενο σκούπας – αυτόματη διακοπή λειτουργίας κινητήρα όταν ο οδηγός φεύγει από τη θέση – αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθάρισμα φίλτρου Σύστημα σάρωσης/αναρρόφησης: Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί την αρχή της ανατροπής, δηλαδή η κυλινδρική βούρτσα ωθεί τη βρωμιά επάνω και πίσω στον κάδο σκουπιδιών. Η ελεύθερα κινούμενη κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα στις ανομοιόμορφες επιφάνειες. Η αντικατάσταση του φίλτρου και της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας γίνεται χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο καπάκι για χονδροειδή απορρίμματα, π.χ. δοχεία, σπασμένα κομμάτια, χαλίκια ή βρεγμένα φύλλα. Η πλευρική βούρτσα και η κυλινδρική βούρτσα κινούνται υδραυλικά. Είναι διαθέσιμη και μια δεύτερη προαιρετική πλευρική βούρτσα. Κάδος απορριμμάτων: Και οι δύο κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων αφαιρούνται από το πλάι. Λειτουργία: Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα και η πλευρική βούρτσα μπορούν να ρυθμιστούν καθ 'υψος αυτόματα από ένα διακόπτη. Η κίνηση εμπρός και όπισθεν με ένα μόνο πεντάλ. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο φορτιστής.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack: Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack: Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack: Εύκολη συντήρηση
Εύκολη συντήρηση
Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
  • Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
  • Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύστημα μετάδοσης κίνησης DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα (V/kW) 24 / 2,1
Τύπος κίνησης Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 6000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h) 7800
Πλάτος εργασίας (mm) 700
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm) 1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm) 1300
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) 240
Τάση μπαταρίας (V) 24
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 2,5
Κάδος (l) 100
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 15
Ταχύτητα λειτουργίας (km/h) 6
Επιφάνειες φίλτρου (m²) 6
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 540
Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg) 300
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Πεδίο προμήθειας

  • Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
  • Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
  • Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

  • Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
  • Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
  • Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
  • Αρχή της ανατροπής
  • Κίνηση εμπρός
  • Κίνηση πίσω
  • Αναρρόφηση
  • Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  • Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
  • Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας
  • Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack
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Πεδία εφαρμογής
  • Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
  • Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, στον τομέα του λιανικού εμπορίου ή σε δημόσια κτίρια.
  • Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
  • Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών
Εξαρτήματα