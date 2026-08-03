Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp Pack
Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όσον αφορά επιφάνειες από 6.000 τ.μ./ώρα σε 7.800 τ.μ./ώρα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύστημα μετάδοσης κίνησης – κινητήρας 24 V/600 W DC - 1 πεντάλ για μπροστινή κίνηση και οπισθοπορεία – μικρός κύκλος περιστροφής (3350 mm) – αυτόματο χειρόφρενο σκούπας – αυτόματη διακοπή λειτουργίας κινητήρα όταν ο οδηγός φεύγει από τη θέση – αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθάρισμα φίλτρου Σύστημα σάρωσης/αναρρόφησης: Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί την αρχή της ανατροπής, δηλαδή η κυλινδρική βούρτσα ωθεί τη βρωμιά επάνω και πίσω στον κάδο σκουπιδιών. Η ελεύθερα κινούμενη κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα στις ανομοιόμορφες επιφάνειες. Η αντικατάσταση του φίλτρου και της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας γίνεται χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο καπάκι για χονδροειδή απορρίμματα, π.χ. δοχεία, σπασμένα κομμάτια, χαλίκια ή βρεγμένα φύλλα. Η πλευρική βούρτσα και η κυλινδρική βούρτσα κινούνται υδραυλικά. Είναι διαθέσιμη και μια δεύτερη προαιρετική πλευρική βούρτσα. Κάδος απορριμμάτων: Και οι δύο κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων αφαιρούνται από το πλάι. Λειτουργία: Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα και η πλευρική βούρτσα μπορούν να ρυθμιστούν καθ 'υψος αυτόματα από ένα διακόπτη. Η κίνηση εμπρός και όπισθεν με ένα μόνο πεντάλ. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο φορτιστής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΠροφυλακτήραςΠροστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΤο φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Εύκολη συντήρησηΤο φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|24 / 2,1
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|7800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|700
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1300
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|240
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|100
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|540
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|300
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
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Πεδία εφαρμογής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, στον τομέα του λιανικού εμπορίου ή σε δημόσια κτίρια.
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών