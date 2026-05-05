Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/120 R Bp

Εξοπλισμένο με πλωτή κυλινδρική βούρτσα για εξαιρετικά αποτελέσματα σκουπίσματος, το εποχούμενο σάρωθρο KM 100/120 R Bp που λειτουργεί με μπαταρία και μηδενικές εκπομπές ρύπων είναι η τέλεια επιλογή για εκτεταμένες εφαρμογές καθαρισμού, ειδικά σε πολύ σκονισμένους εσωτερικούς χώρους. Μια περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα αποτρέπει τη ζημιά στο μηχάνημα και στα έπιπλα και η ταχύτητα της πλευρικής βούρτσας μπορεί να προσαρμοστεί στην ποσότητα της σκόνης. Το δοκιμασμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με έξι τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας φίλτρου και αυτόματο καθαρισμό επιτρέπει το σκούπισμα χωρίς σκόνη ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν υπάρχει πολλή σκόνη, και το υδραυλικό άδειασμα κάδου επιτρέπει την εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων που συλλέγονται στο μεγάλο κάδο απορριμμάτων. Όλα τα χειριστήρια ελέγχου της μηχανής είναι εύκολα προσβάσιμα και επίσης πολύ εργονομικά τοποθετημένα, με το ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού να επιτρέπει μια πολύ καλή επισκόπηση. Όλα τα μέρη που απαιτούν συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα και το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα μπορούν επίσης να αλλαχθούν χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Το KM 100/120 R μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με προαιρετική προστατευτική οροφή ή βάση αναρρόφησης για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Η μπαταρία και ο φορτιστής της μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.