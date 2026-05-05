Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/120 R Bp
Ευέλικτο, εξαιρετικά παραγωγικό επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R Bp μπαταρίας με υδραυλική εκκένωση κάδου και λειτουργία μηδενικών εκπομπών – ιδανικό για εσωτερικούς χώρους.
Εξοπλισμένο με πλωτή κυλινδρική βούρτσα για εξαιρετικά αποτελέσματα σκουπίσματος, το εποχούμενο σάρωθρο KM 100/120 R Bp που λειτουργεί με μπαταρία και μηδενικές εκπομπές ρύπων είναι η τέλεια επιλογή για εκτεταμένες εφαρμογές καθαρισμού, ειδικά σε πολύ σκονισμένους εσωτερικούς χώρους. Μια περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα αποτρέπει τη ζημιά στο μηχάνημα και στα έπιπλα και η ταχύτητα της πλευρικής βούρτσας μπορεί να προσαρμοστεί στην ποσότητα της σκόνης. Το δοκιμασμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με έξι τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας φίλτρου και αυτόματο καθαρισμό επιτρέπει το σκούπισμα χωρίς σκόνη ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν υπάρχει πολλή σκόνη, και το υδραυλικό άδειασμα κάδου επιτρέπει την εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων που συλλέγονται στο μεγάλο κάδο απορριμμάτων. Όλα τα χειριστήρια ελέγχου της μηχανής είναι εύκολα προσβάσιμα και επίσης πολύ εργονομικά τοποθετημένα, με το ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού να επιτρέπει μια πολύ καλή επισκόπηση. Όλα τα μέρη που απαιτούν συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα και το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα μπορούν επίσης να αλλαχθούν χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Το KM 100/120 R μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με προαιρετική προστατευτική οροφή ή βάση αναρρόφησης για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Η μπαταρία και ο φορτιστής της μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή παραγωγικότηταΕξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας. Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση. Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.
Βολική και ασφαλής λειτουργίαΥψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών. Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου. Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΑυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής. Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχής σάρωση ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολο να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Έξυπνο hood concept για πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V)
|24
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|7620
|Πλάτος εργασίας (mm)
|730
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1270
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Κάδος (l)
|120
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|498
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|500,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Πεδία εφαρμογής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.