Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/120 R Bp Pack
Μηδενικές εκπομπές ρύπων, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους: το επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R Bp Pack με ισχυρή μπαταρία 240 Ah, αντίστοιχο ενσωματωμένο φορτιστή και υδραυλική εκκένωση κάδου.
Εξαιρετικά στιβαρό και βολικό, με μηδενικές εκπομπές ρύπων: το εποχούμενο σάρωθρό μας KM 100/120 R Bp. Εξοπλισμένο με ισχυρή μπαταρία 240 Ah και αντίστοιχο ενσωματωμένο φορτιστή για έως και τέσσερις ώρες συνεχούς χρήσης – ακόμη και σε ιδιαίτερα σκονισμένους εσωτερικούς χώρους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στα έπιπλα ή στο ίδιο το μηχάνημα, το σάρωθρο διαθέτει μια περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα, η ταχύτητα της οποίας μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή ώστε να ταιριάζει στην ποσότητα σκόνης που θα σκουπιστεί. Η πλωτή κυλινδρική βούρτσα εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, το δοκιμασμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με επιφάνεια φίλτρου έξι τετραγωνικών μέτρων και ο αυτόματος καθαρισμός επιτρέπει το σκούπισμα χωρίς σκόνη ανά πάσα στιγμή, ο μεγάλος κάδος απορριμμάτων επιτρέπει μεγάλες εφαρμογές καθαρισμού και το υδραυλικό άδειασμα του κάδου είναι τέλειο για άνετη απόρριψη. Τα φιλικά προς τον χρήστη χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και χειριστήρια ελέγχου που είναι ευδιάκριτα και εύκολα προσβάσιμα. Στο εύκολο στη συντήρηση KM 100/120 R μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων προαιρετική προστατευτική οροφή ή μια βάση αναρρόφησης για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή παραγωγικότηταΕξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας. Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση. Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.
Βολική και ασφαλής λειτουργίαΥψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών. Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου. Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΑυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής. Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχής σάρωση ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολο να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Έξυπνο hood concept για πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V)
|24
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|7620
|Πλάτος εργασίας (mm)
|730
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1270
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|240
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|3,5
|Κάδος (l)
|120
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|748
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|750,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.