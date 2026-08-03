Εξαιρετικά στιβαρό και βολικό, με μηδενικές εκπομπές ρύπων: το εποχούμενο σάρωθρό μας KM 100/120 R Bp. Εξοπλισμένο με ισχυρή μπαταρία 240 Ah και αντίστοιχο ενσωματωμένο φορτιστή για έως και τέσσερις ώρες συνεχούς χρήσης – ακόμη και σε ιδιαίτερα σκονισμένους εσωτερικούς χώρους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στα έπιπλα ή στο ίδιο το μηχάνημα, το σάρωθρο διαθέτει μια περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα, η ταχύτητα της οποίας μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή ώστε να ταιριάζει στην ποσότητα σκόνης που θα σκουπιστεί. Η πλωτή κυλινδρική βούρτσα εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, το δοκιμασμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με επιφάνεια φίλτρου έξι τετραγωνικών μέτρων και ο αυτόματος καθαρισμός επιτρέπει το σκούπισμα χωρίς σκόνη ανά πάσα στιγμή, ο μεγάλος κάδος απορριμμάτων επιτρέπει μεγάλες εφαρμογές καθαρισμού και το υδραυλικό άδειασμα του κάδου είναι τέλειο για άνετη απόρριψη. Τα φιλικά προς τον χρήστη χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και χειριστήρια ελέγχου που είναι ευδιάκριτα και εύκολα προσβάσιμα. Στο εύκολο στη συντήρηση KM 100/120 R μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων προαιρετική προστατευτική οροφή ή μια βάση αναρρόφησης για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες.