Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/120 R G
Ευέλικτο επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G με εύκολη υδραυλική ανύψωση κάδου και αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό για σάρωση σχεδόν χωρίς σκόνη.
Είτε εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους με πολύ σκόνη είτε σε εσωτερικούς χώρους που αερίζονται καλά: Το στιβαρό επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G από την Kärcher εντυπωσιάζει με τη μεγάλη ευελιξία του, τα εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης και τις πολλές επιλογές που προσαρμόζονται στις μεμονωμένες απαιτήσεις του πελάτη. Χάρη στην πλωτή κυλινδρική βούρτσα, αντιμετωπίζει αβίαστα μια μεγάλη ποικιλία δαπέδων, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων των 120 λίτρων, η περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα και η ταχύτητα εργασίας 7 km/h εξασφαλίζουν ολοκληρωμένο και γρήγορο σκούπισμα που δεν βλάπτει τα αντικείμενα ή το μηχάνημα. Οι χρήστες επωφελούνται από την απλή και εργονομική λειτουργία, την άνετη και αυτόματη εκκένωση του κάδου (έως 152 cm) και την εξαιρετική ορατότητα στις περιοχές που πρόκειται να καθαριστούν. Ένα αποδεδειγμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με επιφάνεια φίλτρου 6 m² επιτρέπει τη συνεχή σάρωση χωρίς σχεδόν σκόνη – ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και προστατεύει την υγεία του χρήστη ανεξάρτητα από την ποσότητα των ρύπων. Επιπλέον, τα προαιρετικά κιτ προσάρτησης εξοπλισμού καθιστούν δυνατή την περαιτέρω προσαρμογή του εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται σχεδόν σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή παραγωγικότηταΕξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας. Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση. Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.
Βολική και ασφαλής λειτουργίαΥψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών. Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου. Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό φίλτρουΑυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής. Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχής σάρωση ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολο να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Έξυπνο hood concept για πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Υδραυλικό
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|6,3
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|7000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|8890
|Πλάτος εργασίας (mm)
|730
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1270
|Κάδος (l)
|120
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|7
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|572,9
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|570
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|575
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Καταλύτης
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Πεδία εφαρμογής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους φόρτωσης και σε εργοτάξια