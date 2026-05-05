Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/120 R G

Είτε εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους με πολύ σκόνη είτε σε εσωτερικούς χώρους που αερίζονται καλά: Το στιβαρό επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G από την Kärcher εντυπωσιάζει με τη μεγάλη ευελιξία του, τα εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης και τις πολλές επιλογές που προσαρμόζονται στις μεμονωμένες απαιτήσεις του πελάτη. Χάρη στην πλωτή κυλινδρική βούρτσα, αντιμετωπίζει αβίαστα μια μεγάλη ποικιλία δαπέδων, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων των 120 λίτρων, η περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα και η ταχύτητα εργασίας 7 km/h εξασφαλίζουν ολοκληρωμένο και γρήγορο σκούπισμα που δεν βλάπτει τα αντικείμενα ή το μηχάνημα. Οι χρήστες επωφελούνται από την απλή και εργονομική λειτουργία, την άνετη και αυτόματη εκκένωση του κάδου (έως 152 cm) και την εξαιρετική ορατότητα στις περιοχές που πρόκειται να καθαριστούν. Ένα αποδεδειγμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με επιφάνεια φίλτρου 6 m² επιτρέπει τη συνεχή σάρωση χωρίς σχεδόν σκόνη – ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και προστατεύει την υγεία του χρήστη ανεξάρτητα από την ποσότητα των ρύπων. Επιπλέον, τα προαιρετικά κιτ προσάρτησης εξοπλισμού καθιστούν δυνατή την περαιτέρω προσαρμογή του εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται σχεδόν σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών.