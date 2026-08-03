Αναρροφητικό σάρωθρο KM 125/130 R Bp
Χάρη στον καθαρισμό του φίλτρου με σύστημα Tact μπορείτε να εργαστείτε σχεδόν χωρίς σκόνη. Το σύστημα Teach και η πλευρική επιπλέον βούρτσα εξοικονομούν χρόνο και πόρους.
Εξοικονομήστε χρόνο και πόρους την ίδια ώρα. Αν το εποχούμενο, φιλικό στο περιβάλλον σάρωθρο με ηλεκτρική κίνηση ΚΜ 125/130 R Bp δεν είναι αρκετό μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και πολύτιμους πόρους χάρη στο κόνσεπτ σάρωσης που μειώνει τον αριθμό περασμάτων στις γωνίες σε σχέση με άλλα μηχανήματα. Με την προαιρετική πλευρική βούρτσα ένα μονό πέρασμα είναι αρκετό για το σκούπισμα γωνιών χωρίς να χρειαστεί να την σκουπίσετε χειρωνακτικά. Ακόμα και τα μεγάλα σκαλοπάτια μπορούν να περαστούν χωρίς πρόβλημα αφού η κεντρική κυλινδρική βούρτσα είναι τοποθετημένη ανάμεσα στους πίσω τροχούς ενώ το σύστημα Teach εντοπίζει τη φθορά στη βούρτσα και προσαρμόζει αυτόματα το ύψος της εξασφαλίζοντας έτσι πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. 3 πιέσεις επαφής μπορούν να ρυθμιστούν από ένα κουμπί ώστε να είναι κατάλληλη για το έδαφος και τον ρύπο προς καθαρισμό. Το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact εξασφαλίζει εργασία χωρίς σκόνη ενώ το σύστημα ΚΙΚ δίνει διαφορετικά δικαιώματα χρήστη πολύ εύκολα. Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων δείχνει σημαντικές παραμέτρους όπως πληροφορίες για τη φθορά της βούρτσας και την επιλεγμένη πίεση επαφής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική Βούρτσα
- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.
Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact
- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4Χ επίδοση φίλτρου
σύστημα teach
- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode
Kärcher Intelligent Key
- προγραμματίζεται σε 28 διαφορετικές γλώσσες
- Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη
- Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το ΚΙΚ
Κυλινδρική βούρτσα στον πίσω άξονα
- Ευκολότερη οδήγηση σε ψηλά σαμαράκια
- Εύκολη πρόσβαση βούρτσας, μπορεί να να αντικατασταθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά.
- Η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ελεγχθεί σε δευτερόλεπτα
Πίνακας ελέγχου
- Τα δεδομένα του μηχανήματος προβάλονται στην οθόνη (π.χ. φθορά κύριου ρολού του σάρωθρου)
- χρωματική κωδικοποίηση
- EASY λειτουργία για εκκίνηση μηχανήματος και λειτουργία σάρωσης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Υδραυλικό
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|24 / 2,15
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|13600
|Πλάτος εργασίας (mm)
|880
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1250
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1700
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Κάδος (l)
|130
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|591
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|840
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|593
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
- Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου
Εξοπλισμός
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Kärcher Intelligent Key
- Σύστημα εκκίνησης/ τερματισμού
- σύστημα teach
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Ρυθμίσεις γλώσσας/ δικαιωμάτων χρήστη
- Concept διαιρούμενων υπηρεσιών
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
- Κύρια βούρτσα στον πίσω άξονα
- Dynamic Sweeping
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πάρκινγκ
- εγκαταστάσεις παραγωγής
- χώροι μεταφορών
- Ξενοδοχεία
- Καταστήματα λιανικής
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Μονοπάτια