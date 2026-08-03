Εξοικονομήστε χρόνο και πόρους την ίδια ώρα. Αν το εποχούμενο, φιλικό στο περιβάλλον σάρωθρο με ηλεκτρική κίνηση ΚΜ 125/130 R Bp δεν είναι αρκετό μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και πολύτιμους πόρους χάρη στο κόνσεπτ σάρωσης που μειώνει τον αριθμό περασμάτων στις γωνίες σε σχέση με άλλα μηχανήματα. Με την προαιρετική πλευρική βούρτσα ένα μονό πέρασμα είναι αρκετό για το σκούπισμα γωνιών χωρίς να χρειαστεί να την σκουπίσετε χειρωνακτικά. Ακόμα και τα μεγάλα σκαλοπάτια μπορούν να περαστούν χωρίς πρόβλημα αφού η κεντρική κυλινδρική βούρτσα είναι τοποθετημένη ανάμεσα στους πίσω τροχούς ενώ το σύστημα Teach εντοπίζει τη φθορά στη βούρτσα και προσαρμόζει αυτόματα το ύψος της εξασφαλίζοντας έτσι πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. 3 πιέσεις επαφής μπορούν να ρυθμιστούν από ένα κουμπί ώστε να είναι κατάλληλη για το έδαφος και τον ρύπο προς καθαρισμό. Το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact εξασφαλίζει εργασία χωρίς σκόνη ενώ το σύστημα ΚΙΚ δίνει διαφορετικά δικαιώματα χρήστη πολύ εύκολα. Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων δείχνει σημαντικές παραμέτρους όπως πληροφορίες για τη φθορά της βούρτσας και την επιλεγμένη πίεση επαφής.