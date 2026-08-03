Αναρροφητικό σάρωθρο KM 125/130 R Bp Pack
εύκολα προσαρμόσιμο, εποχούμενο σάρωθρο με ηλεκτροκίνηση. Καθαρισμός φίλτρου TACT προαιρετική πλευρική βούρτσα και σύστημα Teach.
Τόσο μοναδικό όσο και οι ανάγκες σας: το εποχούμενο σάρωθρο ΚΜ 125/130 R Bp Pack είναι εύκολα προσαρμόσιμο με ηλεκτρο-υδραυλική κίνηση στο άδειασμα του κάδου. Ακόμα και η στάνταρ έκδοση εντυπωσιάζει στον καθαρισμό γωνιών με την μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου αφού το μηχάνημα χρειάζεται κάτω από τα μισά περάσματα για τον καθαρισμό γωνιών συγκριτικά με άλλα μηχανήματα. Η προαιρετική πλευρική σκούπα μειώνει την προσπάθεια σε ένα μόνο πέρασμα- το χειρωνακτικό πέρασμα με σκούπα είναι πλέον περιττό. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact δουλεύετε χωρίς σκόνη ενώ με το σύστημα ΚΙΚ (Karcher Intelligent Key) ορίζετε τα δικαιώματα διαφορετικών χρηστών. Τα εμπόδια αποφεύγονται με άνεση αφού το κεντρικό ρόλερ είναι τοποθετημένο πίσω από τους πίσω τροχούς. αν ανιχνευτεί φθορά στη βούρτσα τότε το σύστημα ΤΕACH προσαρμόζει αυτόματα το ύψος της βούρτσας ώστε να εγγυηθεί τα καλύτερα αποτελέσματα σάρωσης. Ανάλογα με το βαθμό ρύπου και την επιφάνεια καθαρισμού υπάρχουν 3 επιλογές πίεσης επαφής. Η επιλεγμένη πίεση επαφής και η φθορά φαίνονται στην πολύ-λειτουργική οθόνη. Αυτή η έκδοση με ηλεκτροκίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική Βούρτσα
- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.
Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact
- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4Χ επίδοση φίλτρου
σύστημα teach
- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode
Kärcher Intelligent Key
- προγραμματίζεται σε 28 διαφορετικές γλώσσες
- Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη
- Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το ΚΙΚ
Κυλινδρική βούρτσα στον πίσω άξονα
- Ευκολότερη οδήγηση σε ψηλά σαμαράκια
- Εύκολη πρόσβαση βούρτσας, μπορεί να να αντικατασταθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά.
- Η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ελεγχθεί σε δευτερόλεπτα
Πίνακας ελέγχου
- Τα δεδομένα του μηχανήματος προβάλονται στην οθόνη (π.χ. φθορά κύριου ρολού του σάρωθρου)
- χρωματική κωδικοποίηση
- EASY λειτουργία για εκκίνηση μηχανήματος και λειτουργία σάρωσης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Υδραυλικό
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|24 / 2,15
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|13600
|Πλάτος εργασίας (mm)
|880
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1250
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1700
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Κάδος (l)
|130
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|591
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|840
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|593
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
- Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου
Εξοπλισμός
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Kärcher Intelligent Key
- Σύστημα εκκίνησης/ τερματισμού
- σύστημα teach
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Ρυθμίσεις γλώσσας/ δικαιωμάτων χρήστη
- Concept διαιρούμενων υπηρεσιών
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
- Κύρια βούρτσα στον πίσω άξονα
- Dynamic Sweeping
Πεδία εφαρμογής
- Πάρκινγκ
- εγκαταστάσεις παραγωγής
- χώροι μεταφορών
- Ξενοδοχεία
- Καταστήματα λιανικής
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Μονοπάτια