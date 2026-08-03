Τόσο μοναδικό όσο και οι ανάγκες σας: το εποχούμενο σάρωθρο ΚΜ 125/130 R Bp Pack είναι εύκολα προσαρμόσιμο με ηλεκτρο-υδραυλική κίνηση στο άδειασμα του κάδου. Ακόμα και η στάνταρ έκδοση εντυπωσιάζει στον καθαρισμό γωνιών με την μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου αφού το μηχάνημα χρειάζεται κάτω από τα μισά περάσματα για τον καθαρισμό γωνιών συγκριτικά με άλλα μηχανήματα. Η προαιρετική πλευρική σκούπα μειώνει την προσπάθεια σε ένα μόνο πέρασμα- το χειρωνακτικό πέρασμα με σκούπα είναι πλέον περιττό. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact δουλεύετε χωρίς σκόνη ενώ με το σύστημα ΚΙΚ (Karcher Intelligent Key) ορίζετε τα δικαιώματα διαφορετικών χρηστών. Τα εμπόδια αποφεύγονται με άνεση αφού το κεντρικό ρόλερ είναι τοποθετημένο πίσω από τους πίσω τροχούς. αν ανιχνευτεί φθορά στη βούρτσα τότε το σύστημα ΤΕACH προσαρμόζει αυτόματα το ύψος της βούρτσας ώστε να εγγυηθεί τα καλύτερα αποτελέσματα σάρωσης. Ανάλογα με το βαθμό ρύπου και την επιφάνεια καθαρισμού υπάρχουν 3 επιλογές πίεσης επαφής. Η επιλεγμένη πίεση επαφής και η φθορά φαίνονται στην πολύ-λειτουργική οθόνη. Αυτή η έκδοση με ηλεκτροκίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικούς χώρους.