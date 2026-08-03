Αναρροφητικό σάρωθρο KM 125/130 R G
Η νέα μέθοδος σάρωσης και η προαιρετική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης σας εξοικονομούν χρόνο. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και το σύστημα Teach συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αυτού του επικαθήμενου σαρώθρου αναρρόφησης.
Γιατί να σκουπίζετε τις γωνίες χειρωνακτικά ενώ υπάρχει καλύτερος τρόπος; Το επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 125/130 R G με την ηλεκτροϋδραυλική εκκένωση κάδου και την προαιρετικά διαθέσιμη πλευρική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης μπορεί να καθαρίσει τις γωνίες με ένα μόνο πέρασμα. Ταυτόχρονα, η βασική έκδοση εντυπωσιάζει σε σύγκριση με άλλα μηχανήματα λόγω της μεθόδου σάρωσης, καθαρίζοντας τις γωνίες και μειώνοντας κατά το ήμιση την προσπάθεια που χρειάζεται. Η τοποθέτηση του κύριου κυλίνδρου σαρώθρου μεταξύ των πίσω τροχών σάς δίνει τη δυνατότητα να σκουπίζετε με ασφάλεια ακόμα και φαρδιά σκαλιά, το σύστημα Teach παρακολουθεί τη φθορά, ο κύλινδρος προσαρμόζεται αυτόματα στο ύψος εξασφαλίζοντας παράλληλα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σάρωσης. Μπορούν να οριστούν τρεις πιέσεις επαφής με το πάτημα ενός κουμπιού για τη ρύθμιση διαφορετικών επιπέδων βρωμιάς και τύπων επιφανειών. Τα πρόσθετα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι καινοτομίες σάς επιτρέπουν να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον χωρίς σκόνη (καθαρισμός φίλτρου Tact) και ορίζετε διαφορετικά δικαιώματα χρήσης στο μηχάνημα. Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών διαθέτει μενού με σαφείς οδηγίες σε 28 γλώσσες. Εμφανίζει πληροφορίες για παράδειγμα,σχετικά με τη φθορά της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ή την επιλεγμένη πίεση επαφής της κυλινδρικής βούρτσας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική Βούρτσα (προαιρετική)
- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.
Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact
- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4Χ επίδοση φίλτρου
σύστημα teach
- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode
Kärcher Intelligent Key
- προγραμματίζεται σε 28 διαφορετικές γλώσσες
- Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη
- Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το ΚΙΚ
Κυλινδρική βούρτσα στον πίσω άξονα
- Ευκολότερη οδήγηση σε ψηλά σαμαράκια
- Εύκολη πρόσβαση βούρτσας, μπορεί να να αντικατασταθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά.
- Η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ελεγχθεί σε δευτερόλεπτα
Πίνακας ελέγχου
- Οι πληροφορίες του μηχανήματος εμφανίζονται στην οθόνη
- χρωματική κωδικοποίηση
- EASY λειτουργία για εκκίνηση μηχανήματος και λειτουργία σάρωσης
Power Plus concept
- Η επιπλέον ισχύς μεταφέρεται στην μπαταρία
- στις ανηφόρες χρησιμοποιείται η επιπλέον ισχύς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Υδραυλικό
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|8,3
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|13600
|Πλάτος εργασίας (mm)
|880
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1250
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1700
|Κάδος (l)
|130
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|16
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|8
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|591
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|685
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|593
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
- Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου
Εξοπλισμός
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Kärcher Intelligent Key
- Σύστημα εκκίνησης/ τερματισμού
- σύστημα teach
- Σύστημα power plus
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Ρυθμίσεις γλώσσας/ δικαιωμάτων χρήστη
- Concept διαιρούμενων υπηρεσιών
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
- Κύρια βούρτσα στον πίσω άξονα
- Dynamic Sweeping
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πάρκινγκ
- εγκαταστάσεις παραγωγής
- χώροι μεταφορών
- Ξενοδοχεία
- Καταστήματα λιανικής
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Μονοπάτια