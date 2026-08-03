Γιατί να σκουπίζετε τις γωνίες χειρωνακτικά ενώ υπάρχει καλύτερος τρόπος; Το επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 125/130 R G με την ηλεκτροϋδραυλική εκκένωση κάδου και την προαιρετικά διαθέσιμη πλευρική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης μπορεί να καθαρίσει τις γωνίες με ένα μόνο πέρασμα. Ταυτόχρονα, η βασική έκδοση εντυπωσιάζει σε σύγκριση με άλλα μηχανήματα λόγω της μεθόδου σάρωσης, καθαρίζοντας τις γωνίες και μειώνοντας κατά το ήμιση την προσπάθεια που χρειάζεται. Η τοποθέτηση του κύριου κυλίνδρου σαρώθρου μεταξύ των πίσω τροχών σάς δίνει τη δυνατότητα να σκουπίζετε με ασφάλεια ακόμα και φαρδιά σκαλιά, το σύστημα Teach παρακολουθεί τη φθορά, ο κύλινδρος προσαρμόζεται αυτόματα στο ύψος εξασφαλίζοντας παράλληλα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σάρωσης. Μπορούν να οριστούν τρεις πιέσεις επαφής με το πάτημα ενός κουμπιού για τη ρύθμιση διαφορετικών επιπέδων βρωμιάς και τύπων επιφανειών. Τα πρόσθετα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι καινοτομίες σάς επιτρέπουν να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον χωρίς σκόνη (καθαρισμός φίλτρου Tact) και ορίζετε διαφορετικά δικαιώματα χρήσης στο μηχάνημα. Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών διαθέτει μενού με σαφείς οδηγίες σε 28 γλώσσες. Εμφανίζει πληροφορίες για παράδειγμα,σχετικά με τη φθορά της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ή την επιλεγμένη πίεση επαφής της κυλινδρικής βούρτσας.