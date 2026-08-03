Το βασικό μοντέλο KM 85/50 R Bp Pack πείθει χάρη στον εξαιρετικό εξοπλισμό του ως επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας καθώς και πλευρική βούρτσα εξισορρόπησης, μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης ή ένδειξη φθοράς για τον κεντρικό κύλινδρο του σαρώθρου, ο οποίος είναι ορατός στην εξωτερική πλευρά. Το πολύ μικρό μέγεθος του μηχανήματος εξασφαλίζει υψηλό βαθμό ευελιξίας, που με τη σειρά του επιτρέπει τη χρήση του σε περιορισμένους και πολυσύχναστους χώρους. Επιπλέον, εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση σε επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και την εξαιρετικά απλή λειτουργία του. Οι εργασίες συντήρησης, όπως η αντικατάσταση του κεντρικού κυλίνδρου του σαρώθρου, μπορούν να γίνουν χωρίς εργαλεία. Ο κύλινδρος ελεύθερης κίνησης δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί ποτέ και όμως απομακρύνει τους ρύπους από ανώμαλο ή ανομοιόμορφο έδαφος χωρίς να αφήνει καθόλου υπολείμματα. Η απλή πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής εξασφαλίζεται μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς και δεν απαιτούνται εργαλεία. Ο χειριστής καθαρίζει άνετα το φίλτρο σκόνης από το κάθισμά του. Είναιδυνατή η μεταφορά επιπλέον εργαλείων καθαρισμού χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα Home Base.