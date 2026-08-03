Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R Bp Pack
Με μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας στον βασικό εξοπλισμό, το ευέλικτο και ευκίνητο επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R εντυπωσιάζει με την απόδοσή του σε μεγάλη επιφάνεια. Βασικό μοντέλο εύκολο στη χρήση και μικρού μεγέθους.
Το βασικό μοντέλο KM 85/50 R Bp Pack πείθει χάρη στον εξαιρετικό εξοπλισμό του ως επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας καθώς και πλευρική βούρτσα εξισορρόπησης, μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης ή ένδειξη φθοράς για τον κεντρικό κύλινδρο του σαρώθρου, ο οποίος είναι ορατός στην εξωτερική πλευρά. Το πολύ μικρό μέγεθος του μηχανήματος εξασφαλίζει υψηλό βαθμό ευελιξίας, που με τη σειρά του επιτρέπει τη χρήση του σε περιορισμένους και πολυσύχναστους χώρους. Επιπλέον, εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση σε επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και την εξαιρετικά απλή λειτουργία του. Οι εργασίες συντήρησης, όπως η αντικατάσταση του κεντρικού κυλίνδρου του σαρώθρου, μπορούν να γίνουν χωρίς εργαλεία. Ο κύλινδρος ελεύθερης κίνησης δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί ποτέ και όμως απομακρύνει τους ρύπους από ανώμαλο ή ανομοιόμορφο έδαφος χωρίς να αφήνει καθόλου υπολείμματα. Η απλή πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής εξασφαλίζεται μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς και δεν απαιτούνται εργαλεία. Ο χειριστής καθαρίζει άνετα το φίλτρο σκόνης από το κάθισμά του. Είναιδυνατή η μεταφορά επιπλέον εργαλείων καθαρισμού χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα Home Base.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων. Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα. Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.
Αποδοτικό σύστημα φίλτρουΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα. Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού. Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίαςΣαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων. Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης
- Πολυμορφική και πρακτική σύνδεση για απλή μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού.
- Για απλή μεταφορά του εργαλείου συλλογής απορριμμάτων, της βούρτσας, των πανιών ή και ενός επιπλέον δοχείου, για παράδειγμα.
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
Δείκτης φθοράς για την κύρια βούρτσα
- Φαίνεται εύκολα και βολικά από την εξωτερική πλευρά.
- Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου αντικατάστασης.
Πλευρική βούρτσα
- Προστατεύει την πλευρική βούρτσα από βλάβες.
- Αξιόπιστος και στιβαρός σχεδιασμός.
- Μειώνει το κόστος συντήρησης και επισκευών.
Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών του μηχανήματος.
- Ιδανικό και για γεμάτους και περιορισμένους χώρους.
- Δυνατότητα κίνησης μέσα από τυπικά ανοίγματα πόρτας (90 cm).
Ρύθμιση της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας
- Για την προσαρμογή της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας στο αντίστοιχο είδος και όγκο ρύπων.
- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που διασκορπίζεται.
Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα
- Δεν απαιτείται ρύθμιση για τη φθορά.
- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
Απλός τρόπος λειτουργίας
- Η βούρτσα κυλίνδρου και οι πλευρικές βούρτσες μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εύκολα με ένα πετάλι ποδιού.
- Η εμπρόσθια και η οπίσθια κίνηση μπορούν να οριστούν και να ρυθμιστούν εύκολα με τη χρήση ενός διακόπτη επιλογέα.
- Ρύθμιση όγκου αναρρόφησης για τη σάρωση υγρών επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 1000
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|5100
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|6510
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|850
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1085
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|115
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|2,3
|Фορτίο (kg)
|max. 90
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|218
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|230
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|220
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Φορητός κάδος
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό αιθουσών παραγωγής, αποθηκών και μικρών κτιρίων εφοδιαστικής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Επίσης, για μικρότερους χώρους, όπως (μικρά) συνεργεία, αυλές σχολείων, βενζινάδικα ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων