Μικρό, με εξαιρετικό εξοπλισμό, εύχρηστο και πολύ προσιτό: το εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R Bp Pack εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, το εισαγωγικό αυτό μοντέλο είναι ιδανικό για εργασία σε στενούς περιορισμένους χώρους, ενώ εντυπωσιάζει στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο με μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας και επιδεικνύει τα δυνατά του σημεία με αυτοπεποίθηση. Δύο εκτρεπόμενες πλευρικές βούρτσες με ρυθμιζόμενη ταχύτητα που τοποθετούνται στη δεξιά και αριστερή πλευρά του μηχανήματος, ένα μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς σκόνη, ένα ενδεικτικό φθοράς για τον κύριο κύλινδρο σάρωσης που είναι ορατό από την εξωτερική πλευρά καθώς και μια μπαταρία και ένας φορτιστής μπαταρίας, περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Ο ταλαντούμενος κύλινδρος δεν χρειάζεται να προσαρμόζεται καθώς συνεχίζει να απομακρύνει τους ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ακόμα και από ανώμαλες επιφάνειες. Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώνονται εύκολα. Για παράδειγμα, το φίλτρο σκόνης καθαρίζεται άνετα από το κάθισμα και ο κύριος κύλινδρος σάρωσης αλλάζεται χωρίς εργαλεία. Το καπάκι του μηχανήματος που ανοίγει πολύ διευκολύνει την πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Χάρη στο έξυπνο σύστημα Home Base, επιτρέπεται και η μεταφορά επιπλέον εργαλείων καθαρισμού.