Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Το μικρό και ευέλικτο εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R Bp Pack διατίθεται με βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει 2 πλευρικές βούρτσες, μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας, ενώ εντυπωσιάζει με τη μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
Μικρό, με εξαιρετικό εξοπλισμό, εύχρηστο και πολύ προσιτό: το εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R Bp Pack εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, το εισαγωγικό αυτό μοντέλο είναι ιδανικό για εργασία σε στενούς περιορισμένους χώρους, ενώ εντυπωσιάζει στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο με μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας και επιδεικνύει τα δυνατά του σημεία με αυτοπεποίθηση. Δύο εκτρεπόμενες πλευρικές βούρτσες με ρυθμιζόμενη ταχύτητα που τοποθετούνται στη δεξιά και αριστερή πλευρά του μηχανήματος, ένα μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς σκόνη, ένα ενδεικτικό φθοράς για τον κύριο κύλινδρο σάρωσης που είναι ορατό από την εξωτερική πλευρά καθώς και μια μπαταρία και ένας φορτιστής μπαταρίας, περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Ο ταλαντούμενος κύλινδρος δεν χρειάζεται να προσαρμόζεται καθώς συνεχίζει να απομακρύνει τους ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ακόμα και από ανώμαλες επιφάνειες. Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώνονται εύκολα. Για παράδειγμα, το φίλτρο σκόνης καθαρίζεται άνετα από το κάθισμα και ο κύριος κύλινδρος σάρωσης αλλάζεται χωρίς εργαλεία. Το καπάκι του μηχανήματος που ανοίγει πολύ διευκολύνει την πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Χάρη στο έξυπνο σύστημα Home Base, επιτρέπεται και η μεταφορά επιπλέον εργαλείων καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων. Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα. Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.
Αποδοτικό σύστημα φίλτρουΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα. Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού. Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίαςΣαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων. Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης
- Πρακτική σύνδεση για την απλή μεταφορά πρόσθετων εργαλείων καθαρισμού.
- Βολική μεταφορά, π.χ. εργαλείου συλλογής σκουπιδιών, σκούπας, ξεσκονόπανων ή κάδων.
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
Δείκτης φθοράς για την κύρια βούρτσα
- Φαίνεται εύκολα και βολικά από την εξωτερική πλευρά.
- Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου αντικατάστασης.
Πλευρική βούρτσα
- Προστατεύει την πλευρική βούρτσα από βλάβες.
- Αξιόπιστος και στιβαρός σχεδιασμός.
- Μειώνει το κόστος συντήρησης και επισκευών.
Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών του μηχανήματος.
- Ιδανικό και για γεμάτους και περιορισμένους χώρους.
- Δυνατότητα κίνησης μέσα από τυπικά ανοίγματα πόρτας (90 cm).
Ρύθμιση της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας
- Για την προσαρμογή της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας στο αντίστοιχο είδος και όγκο ρύπων.
- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που διασκορπίζεται.
Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα
- Δεν απαιτείται ρύθμιση για τη φθορά.
- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
Απλός τρόπος λειτουργίας
- Ο κύλινδρος σάρωσης και οι πλευρικές βούρτσες μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εύκολα μέσω ενός πεντάλ.
- Η εμπρόσθια και η οπίσθια κίνηση μπορούν να οριστούν και να ρυθμιστούν εύκολα με τη χρήση ενός διακόπτη επιλογέα.
- Ρύθμιση όγκου αναρρόφησης για τη σάρωση υγρών επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 1000
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6510
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|6510
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|850
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1085
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|115
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|2,3
|Фορτίο (kg)
|max. 90
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|257,1
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|238
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|259,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Φορητός κάδος
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών και μικρότερων χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων