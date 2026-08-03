Εξαιρετικά εξοπλισμένο, εύκολο και ασφαλές στη χρήση, ιδιαίτερα συμπαγής σχεδιασμός - το σάρωθρο KM 85/50 R ξέρει να εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Για παράδειγμα, μια ισχυρή και μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 90 Ah και ο αντίστοιχος ταχυφορτιστής είναι ήδη ενσωματωμένα. Επίσης στάνταρ: η περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα με ρύθμιση ταχύτητας, ένα μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς σκόνη και η ένδειξη φθοράς της κεντρικής βούρτσας που είναι ορατή από έξω. Χάρη στην έξυπνη, συμπαγή σχεδίασή του, το KM 85/50 R προσφέρει εντυπωσιακή ευελιξία και ευκινησία και, επομένως, είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές καθαρισμού σε στενούς και περιορισμένους χώρους. Επιπλέον, το μηχάνημα προσφέρει μια απλή φιλοσοφία λειτουργίας με βολικές λεπτομέρειες, όπως η ταλαντευόμενη κεντρική βούρτσα για πολύ καλά αποτελέσματα καθαρισμού ακόμη και σε ανώμαλα δάπεδα ή ο καθαρισμός του φίλτρου σκόνης. Οι εργασίες συντήρησης διευκολύνονται σημαντικά από το κάλυμμα που ανοίγει ευρέως, ενώ η κεντρική βούρτσα μπορεί επίσης να αλλαχθεί χωρίς εργαλεία. Το ενσωματωμένο σύστημα Home Base επιτρέπει επίσης τη μεταφορά πρόσθετων εργαλείων καθαρισμού με ευκολία.