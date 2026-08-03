Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack
Στιβαρό και compact επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 90/60 R Bp Pack με αυτόματο σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων, ισχυρές μπαταρίες 180 Ah και ενσωματωμένο φορτιστή.
Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 90/60 R Bp Pack με περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή ευελιξία κατά τη διάρκεια εφαρμογών καθαρισμού χωρίς εκπομπές ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κέντρα logistics και αίθουσες παραγωγής . Οι μακροχρόνιες μπαταρίες 180 Ah, οι οποίες μπορούν να φορτιστούν άνετα στο όχημα, εγγυώνται μακροχρόνιες εφαρμογές. Το πακέτο KM 90/60 R Bp Pack είναι εύκολο στη χρήση, χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY, και διαθέτει πρακτικό χώρο παραλαβής και κιτ προσάρτησης Home Base για να κάνει τη μεταφορά περαιτέρω σκευών καθαρισμού ακόμη πιο εύκολη. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων καθιστά δυνατή την εργασία χωρίς σκόνη, χωρίς απώλεια αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΤο φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήσηΕυκρινείς ενδείξεις οθόνης. Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.
Home Base για μεγαλύτερη ευελιξίαΔιαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο , βούρτσα κ.α
Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτων
- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός
- Πρόσθετα εξαρτήματα, όπως εφεδρικά δοχεία ή μηχανήματα χειροκίνητου καθαρισμού, μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|1,2
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|5400
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|6900
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1150
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|180
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|335
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|330
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|336
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
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Πεδία εφαρμογής
- Κέντρα εφοδιασμού
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες και άλλοι εσωτερικοί χώροι
- Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
- Αίθουσες παραγωγής
- Μικρότερα πάρκα και χώροι στάθμευσης