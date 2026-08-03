Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 90/60 R Bp Pack με περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή ευελιξία κατά τη διάρκεια εφαρμογών καθαρισμού χωρίς εκπομπές ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κέντρα logistics και αίθουσες παραγωγής . Οι μακροχρόνιες μπαταρίες 180 Ah, οι οποίες μπορούν να φορτιστούν άνετα στο όχημα, εγγυώνται μακροχρόνιες εφαρμογές. Το πακέτο KM 90/60 R Bp Pack είναι εύκολο στη χρήση, χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY, και διαθέτει πρακτικό χώρο παραλαβής και κιτ προσάρτησης Home Base για να κάνει τη μεταφορά περαιτέρω σκευών καθαρισμού ακόμη πιο εύκολη. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων καθιστά δυνατή την εργασία χωρίς σκόνη, χωρίς απώλεια αναρρόφησης.