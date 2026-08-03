Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack

Στιβαρό και compact επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 90/60 R Bp Pack με αυτόματο σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων, ισχυρές μπαταρίες 180 Ah και ενσωματωμένο φορτιστή.

Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 90/60 R Bp Pack με περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή ευελιξία κατά τη διάρκεια εφαρμογών καθαρισμού χωρίς εκπομπές ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κέντρα logistics και αίθουσες παραγωγής . Οι μακροχρόνιες μπαταρίες 180 Ah, οι οποίες μπορούν να φορτιστούν άνετα στο όχημα, εγγυώνται μακροχρόνιες εφαρμογές. Το πακέτο KM 90/60 R Bp Pack είναι εύκολο στη χρήση, χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY, και διαθέτει πρακτικό χώρο παραλαβής και κιτ προσάρτησης Home Base για να κάνει τη μεταφορά περαιτέρω σκευών καθαρισμού ακόμη πιο εύκολη. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων καθιστά δυνατή την εργασία χωρίς σκόνη, χωρίς απώλεια αναρρόφησης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack: Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack: Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
Ευκρινείς ενδείξεις οθόνης. Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack: Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία
Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία
Διαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο , βούρτσα κ.α
Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτων
  • Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
  • Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός
  • Πρόσθετα εξαρτήματα, όπως εφεδρικά δοχεία ή μηχανήματα χειροκίνητου καθαρισμού, μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύστημα μετάδοσης κίνησης DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα (kW) 1,2
Τύπος κίνησης Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 5400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h) 6900
Πλάτος εργασίας (mm) 615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm) 900
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm) 1150
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) 180
Τάση μπαταρίας (V) 24
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 2,5
Κάδος (l) 60
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 12
Ταχύτητα λειτουργίας (km/h) 6
Επιφάνειες φίλτρου (m²) 4
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 335
Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg) 330
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 336
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Πεδίο προμήθειας

  • Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
  • Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Εξοπλισμός

  • Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
  • Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
  • Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
  • Αρχή της ανατροπής
  • Κίνηση εμπρός
  • Κίνηση πίσω
  • Αναρρόφηση
  • Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  • Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
  • Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας
  • Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
  • Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
  • Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp Pack
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Κέντρα εφοδιασμού
  • Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
  • Αποθήκες και άλλοι εσωτερικοί χώροι
  • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
  • Αίθουσες παραγωγής
  • Μικρότερα πάρκα και χώροι στάθμευσης
Εξαρτήματα