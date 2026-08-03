Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R G

Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα και ένα αυτόματο τσοκ για βέλτιστη απόκριση εκκίνησης, το επικαθήμενο σάρωθρο KM 90/60 R G παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για ολοκληρωμένες εφαρμογές καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων εξασφαλίζει εργασία χωρίς σκόνη και ελαχιστοποιεί την απώλεια αναρρόφησης. Χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY και τη συμπαγή κατασκευή του, το μηχάνημα είναι εύκολο στη χρήση και, ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με τον ευέλικτο χειρισμό και την υψηλή ευελιξία του. Η πρακτική περιοχή παραλαβής και το κιτ προσάρτησης Home Base διευκολύνουν επίσης τη μεταφορά περαιτέρω εργαλείων καθαρισμού.