Αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R G
Βενζινοκίνητο, ισχυρό και κατασκευασμένο για να είναι ιδιαίτερα συμπαγές και στιβαρό, το επικαθήμενο σάρωθρό μας KM 90/60 R G εντυπωσιάζει όταν εργάζεστε σε εφαρμογές καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους.
Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα και ένα αυτόματο τσοκ για βέλτιστη απόκριση εκκίνησης, το επικαθήμενο σάρωθρο KM 90/60 R G παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για ολοκληρωμένες εφαρμογές καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους. Το μοναδικό, αυτόματο και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων εξασφαλίζει εργασία χωρίς σκόνη και ελαχιστοποιεί την απώλεια αναρρόφησης. Χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY και τη συμπαγή κατασκευή του, το μηχάνημα είναι εύκολο στη χρήση και, ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με τον ευέλικτο χειρισμό και την υψηλή ευελιξία του. Η πρακτική περιοχή παραλαβής και το κιτ προσάρτησης Home Base διευκολύνουν επίσης τη μεταφορά περαιτέρω εργαλείων καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτωνΑνθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο. Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός Πρόσθετα εξαρτήματα, όπως εφεδρικά δοχεία ή μηχανήματα χειροκίνητου καθαρισμού, μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήσηΕυκρινείς ενδείξεις οθόνης. Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΤο φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία
- Διαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ
- Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο , βούρτσα κ.α
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|6,6
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|7200
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|9200
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1150
|Κάδος (l)
|60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|8
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|265
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|265
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|266
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
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Πεδία εφαρμογής
- Κέντρα εφοδιασμού
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες και άλλες εσωτερικές εφαρμογές
- Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
- Αίθουσες παραγωγής
- Μικρότερα πάρκα και χώροι στάθμευσης