Αναρροφητικό σάρωθρο KM 75/40 W Bp
"Η σάρωση γίνεται εύκολη". Αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή με μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή. Για περιπτώσεις όπου η μπαταρία και ο φορτιστής είναι ήδη διαθέσιμα.
Μπαταριοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή ΚΜ 75/40 W Bp με σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποτελεσματική σάρωση της σκόνης. Τεχνικές λεπτομέρειες: κινητήρας 400W DC, ταχύτητα: 0-4.5 km/h, σύστημα overthrow, αλλαγής πλευρικής, κεντρικής βούρτσας και φίλτρου χωρίς τη χρήση εργαλείων, ρύθμιση ύψους πλευρικής βούρτσας, Σύστημα φίλτρου: επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα (1,8τμ), αποτελεσματικός μηχανικός καθαρισμός φίλτρου, κάδος απορριμμάτων: χωρητικότητα 40 λίτρα, με ροδάκια με χειρολαβή. Λειτουργία EASY, ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης, σύστημα μετάδοσης κίνησης, κουμπιά ελέγχου για χονδρόκοκκους ρύπους στη χειρολαβή, βολική ρύθμιση ύψους πλευρικής βούρτσας,
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κάδος απορριμμάτων με λαβήΚάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα. Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρουΕπιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας. Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται. Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήσηΑπλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη όλων των στοιχείων ελέγχου. Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Πολύ εύκολη συντήρηση
- Δεν απαιτούνται εργαλεία για την αντικατάσταση φίλτρου και κυλίνδρου βούρτσας, επιτρέποντας τις εργασίες συντήρησης ανεξάρτητα από την τοποθεσία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Κίνηση
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 400
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3375
|Πλάτος εργασίας (mm)
|550
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|750
|Κάδος (l)
|40
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|4,5
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|1,8
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|78
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|125
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Πεδίο προμήθειας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κίνηση εμπρός
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Φορητός κάδος
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή της ανατροπής
- Αναρρόφηση
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές