Μπαταριοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή ΚΜ 75/40 W Bp με σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποτελεσματική σάρωση της σκόνης. Τεχνικές λεπτομέρειες: κινητήρας 400W DC, ταχύτητα: 0-4.5 km/h, σύστημα overthrow, αλλαγής πλευρικής, κεντρικής βούρτσας και φίλτρου χωρίς τη χρήση εργαλείων, ρύθμιση ύψους πλευρικής βούρτσας, Σύστημα φίλτρου: επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα (1,8τμ), αποτελεσματικός μηχανικός καθαρισμός φίλτρου, κάδος απορριμμάτων: χωρητικότητα 40 λίτρα, με ροδάκια με χειρολαβή. Λειτουργία EASY, ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης, σύστημα μετάδοσης κίνησης, κουμπιά ελέγχου για χονδρόκοκκους ρύπους στη χειρολαβή, βολική ρύθμιση ύψους πλευρικής βούρτσας,