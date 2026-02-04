Αναρροφητικό σάρωθρο KM 75/40 W Bp Pack
Σάρωθρο πεζού χειριστή, μπαταριοκίνητο. Περιλαμβάνει μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κάδος απορριμμάτων με λαβήΚάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα. Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρουΕπιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας. Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται. Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήσηΑπλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη όλων των στοιχείων ελέγχου. Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Πολύ εύκολη συντήρηση
- Δεν απαιτούνται εργαλεία για την αντικατάσταση φίλτρου και κυλίνδρου βούρτσας, επιτρέποντας τις εργασίες συντήρησης ανεξάρτητα από την τοποθεσία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Κίνηση
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 400
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3375
|Πλάτος εργασίας (mm)
|550
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|750
|Κάδος (l)
|40
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|4,5
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|1,8
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|125
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|125
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|134,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Πεδίο προμήθειας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κίνηση εμπρός
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Φορητός κάδος
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή της ανατροπής
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές