Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή KM 75/40 W P για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. Δυνατότητα προσαρμογής στις εργασίες σάρωσης. Διαθέτει αποσπώμενο κάδο με ροδάκια για εύκολο άδειασμα και φίλτρο για την κατακράτηση της σκόνης το οποίο τινάζεται χειροκίνητα. Εξαιρετική ευελιξία, απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια για στάθμευση. Γρήγορη αλλαγή κυλινδρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία. Χρήση αξιόπιστου κινητήρα Honda. Κατάλληλο για συνεργεία καθαρισμού, πρατήρια βενζίνης, αντιπροσωπείες αυτοκινήτου, βιομηχανίες και δήμους.