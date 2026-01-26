Αναρροφητικό σάρωθρο KM 75/40 W P
Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή, κατάλληλο για σάρωση εξωτερικών χώρων επιφάνειας έως 5.000m².
Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή KM 75/40 W P για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. Δυνατότητα προσαρμογής στις εργασίες σάρωσης. Διαθέτει αποσπώμενο κάδο με ροδάκια για εύκολο άδειασμα και φίλτρο για την κατακράτηση της σκόνης το οποίο τινάζεται χειροκίνητα. Εξαιρετική ευελιξία, απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια για στάθμευση. Γρήγορη αλλαγή κυλινδρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία. Χρήση αξιόπιστου κινητήρα Honda. Κατάλληλο για συνεργεία καθαρισμού, πρατήρια βενζίνης, αντιπροσωπείες αυτοκινήτου, βιομηχανίες και δήμους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου
- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Κατασκευάζεται από σκληρό πολυεστέρα για αντοχή.
- Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.
Εύκολη συντήρηση
- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κίνηση
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Honda
|Απόδοση κινητήρα (W)
|3300
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3375
|Πλάτος εργασίας (mm)
|550
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|750
|Κάδος (l)
|40
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|4,5
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|1,8
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|84
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Πεδίο προμήθειας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κίνηση εμπρός
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Φορητός κάδος
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή της ανατροπής
- Αναρρόφηση
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές