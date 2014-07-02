Η πίεση μέχρι και 350 bar εξαφανίζει ακόμα και τους επίμονους ρύπους. Η στιβαρή κατασκευή - πλαίσιο προστατεύει το μηχάνημα και κάνει ασφαλή τη φόρτωση του με γερανό. Εύκολο στο χειρισμό: η στήριξη της κάνης και ο ενσωματωμένος γάντζος για το λάστιχο εξασφαλίζουν ότι τα αξεσουάρ είναι πάντα έτοιμα για χρήση. Το χρονόμετρο δείνχει πάντα την ώρα λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα εξαρτήματα και τα εργαλεία είναι αποθηκευμένα σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολο στην μετακίνηση: Ο σχεδιασμός καροτσιού κάνει εύκολη τη μεταφορά του ακόμα και σε δυσπρόσβατες περιοχές. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η στροφαλοφόρος αντλία της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση. Το προαιρετικό σύστημα προστασίας από έλλειψη νερού προστατεύει το μηχάνημα, καθώς και τον χειριστή.