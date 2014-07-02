Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 13/35-4
Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 350 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.
Η πίεση μέχρι και 350 bar εξαφανίζει ακόμα και τους επίμονους ρύπους. Η στιβαρή κατασκευή - πλαίσιο προστατεύει το μηχάνημα και κάνει ασφαλή τη φόρτωση του με γερανό. Εύκολο στο χειρισμό: η στήριξη της κάνης και ο ενσωματωμένος γάντζος για το λάστιχο εξασφαλίζουν ότι τα αξεσουάρ είναι πάντα έτοιμα για χρήση. Το χρονόμετρο δείνχει πάντα την ώρα λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα εξαρτήματα και τα εργαλεία είναι αποθηκευμένα σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολο στην μετακίνηση: Ο σχεδιασμός καροτσιού κάνει εύκολη τη μεταφορά του ακόμα και σε δυσπρόσβατες περιοχές. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η στροφαλοφόρος αντλία της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση. Το προαιρετικό σύστημα προστασίας από έλλειψη νερού προστατεύει το μηχάνημα, καθώς και τον χειριστή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων
Ασφαλής αποθήκευση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Παροχή (l/h)
|500 - 1300
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Καύσιμο
|Ηλεκτροκίνητο
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|15
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τύπος αντλίας
|Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|160
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|195
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας