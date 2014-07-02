Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/50-4
Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 500 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.
Εύχρηστο και βολικό. Ο ωρομετρητής εμφανίζει πάντα τον ακριβή χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε προστατευόμενη θήκη. Εύκολο στη μετακίνηση: Χάρη στο καρότσι διευκολύνεται η μεταφορά του μηχανήματος ακόμη και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων της Kärcher διασφαλίζει τη βέλτιστη πίεση. Το προαιρετικό εξάρτημα της διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης νερού προστατεύει το μηχάνημα, αλλά και το χρήστη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων
Ασφαλής αποθήκευση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Παροχή (l/h)
|500 - 900
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Καύσιμο
|Ηλεκτροκίνητο
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|15
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τύπος αντλίας
|Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|150
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|195
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας