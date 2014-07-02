Εύχρηστο και βολικό. Ο ωρομετρητής εμφανίζει πάντα τον ακριβή χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε προστατευόμενη θήκη. Εύκολο στη μετακίνηση: Χάρη στο καρότσι διευκολύνεται η μεταφορά του μηχανήματος ακόμη και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων της Kärcher διασφαλίζει τη βέλτιστη πίεση. Το προαιρετικό εξάρτημα της διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης νερού προστατεύει το μηχάνημα, αλλά και το χρήστη.