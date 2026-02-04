Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
Στιβαρή και συμπαγής επετειακή έκδοση: το πλυστικό υψηλής πίεσης HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition είναι ιδανικό για όποιον δίνει προτεραιότητα στην απόδοση και τα υψηλής ποιότητας υλικά κατά τον καθαρισμό.
Η επετειακή έκδοση HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα εντυπωσιάζει με την στιβαρή κατασκευή και τα υψηλής ποιότητας υλικά της. Είναι εξοπλισμένη με κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο και σωλήνα υψηλής πίεσης ενισχυμένο με ατσάλι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή φθορά, την υψηλή αντοχή και την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Η αυτόματη εκτόνωση πίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Άλλα πρακτικά οφέλη περιλαμβάνουν την ανέμη σωλήνα για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα και την ενσωματωμένη Home Base για αποθήκευση ακροφυσίων. Σε σύγκριση με τους συμβατικούς, οι συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την αντοχή. Στον εξοπλισμό της επετειακής έκδοσης περιλαμβάνονται μία κάνη 600 χιλιοστών από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ακροφύσιο αφρού και το eco!Booster - το οποίο προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το στάνταρ ακροφύσιο της Kärcher, εξοικονομώντας έτσι νερό, ενέργεια και χρόνο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επετειακή έκδοσηeco!Booster για απαλό και γρήγορο καθαρισμό Αφροποιητής για εύκολη εφαρμογή καθαριστικού Στιβαρή κάνη από ανοξείδωτο ατσάλι
Αξεσουάρ υψηλής ποιότηταςΕπαγγελματικό περιστροφικό ακροφύσιο. Στιβαρός ελαστικός σωλήνας με ενίσχυση από χαλύβδινο πλέγμα. Επαγγελματικό πιστόλι υψηλής πίεσης με βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσηςΘήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Χειροκίνητο καρούλι σωλήνα. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
- Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
- Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|130
|Μέγ. πίεση (bar)
|170
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,7
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|034
|Παροχή νερού
|3/4″
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|21
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|29
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Πεδίο προμήθειας
- eco!Booster
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 600 mm
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 8 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
- Κάνη αφρού
Εξοπλισμός
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό οχημάτων
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
- Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
- Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών