Η επετειακή έκδοση HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα εντυπωσιάζει με την στιβαρή κατασκευή και τα υψηλής ποιότητας υλικά της. Είναι εξοπλισμένη με κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο και σωλήνα υψηλής πίεσης ενισχυμένο με ατσάλι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή φθορά, την υψηλή αντοχή και την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Η αυτόματη εκτόνωση πίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Άλλα πρακτικά οφέλη περιλαμβάνουν την ανέμη σωλήνα για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα και την ενσωματωμένη Home Base για αποθήκευση ακροφυσίων. Σε σύγκριση με τους συμβατικούς, οι συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την αντοχή. Στον εξοπλισμό της επετειακής έκδοσης περιλαμβάνονται μία κάνη 600 χιλιοστών από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ακροφύσιο αφρού και το eco!Booster - το οποίο προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το στάνταρ ακροφύσιο της Kärcher, εξοικονομώντας έτσι νερό, ενέργεια και χρόνο.