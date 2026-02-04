Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 EX Plus Classic
Αυτό το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι μια στιβαρή, συμπαγής μηχανή. Έχει απλό σχεδιασμό και περιλαμβάνει ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή, περιστροφικό ακροφύσιο και ανέμη εύκαμπτου σωλήνα.
Το HD 5/13 EX Plus Classic είναι ένα στιβαρό και συμπαγές πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ατσάλινη κάνη μήκους 840 χιλιοστών. Επιτρέπει τον εύκολο, καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και σωλήνα υψηλής ποιότητας από ατσάλινο πλέγμα, που εξασφαλίζουν χαμηλή φθορά και υψηλή στιβαρότητα. Η αυτόματη αποσυμπίεση προστατεύει τα εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Άλλα πρακτικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την ανέμη εύκαμπτου σωλήνα για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα και την ενσωματωμένη βάση Home Base για αποθήκευση ακροφυσίων. Ακόμη και η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί με τη βοήθεια του περιστροφικού ακροφυσίου. Σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις, οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωήςΚυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση. Αυτόματη μείωση της πίεσης.
Αξεσουάρ υψηλής ποιότηταςΕπαγγελματικό περιστροφικό ακροφύσιο. Στιβαρός ελαστικός σωλήνας με ενίσχυση από χαλύβδινο πλέγμα. Επαγγελματικό πιστόλι υψηλής πίεσης με βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσηςΘήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Χειροκίνητο καρούλι σωλήνα. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
- Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
- Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|130
|Μέγ. πίεση (bar)
|170
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,7
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|034
|Παροχή νερού
|3/4″
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|21
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|28,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 8 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
Εξοπλισμός
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό οχημάτων
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
- Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
- Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών