Το HD 5/13 EX Plus Classic είναι ένα στιβαρό και συμπαγές πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ατσάλινη κάνη μήκους 840 χιλιοστών. Επιτρέπει τον εύκολο, καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και σωλήνα υψηλής ποιότητας από ατσάλινο πλέγμα, που εξασφαλίζουν χαμηλή φθορά και υψηλή στιβαρότητα. Η αυτόματη αποσυμπίεση προστατεύει τα εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Άλλα πρακτικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την ανέμη εύκαμπτου σωλήνα για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα και την ενσωματωμένη βάση Home Base για αποθήκευση ακροφυσίων. Ακόμη και η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί με τη βοήθεια του περιστροφικού ακροφυσίου. Σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις, οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.