Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 EX Plus Classic

Αυτό το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι μια στιβαρή, συμπαγής μηχανή. Έχει απλό σχεδιασμό και περιλαμβάνει ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή, περιστροφικό ακροφύσιο και ανέμη εύκαμπτου σωλήνα.

Το HD 5/13 EX Plus Classic είναι ένα στιβαρό και συμπαγές πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ατσάλινη κάνη μήκους 840 χιλιοστών. Επιτρέπει τον εύκολο, καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και σωλήνα υψηλής ποιότητας από ατσάλινο πλέγμα, που εξασφαλίζουν χαμηλή φθορά και υψηλή στιβαρότητα. Η αυτόματη αποσυμπίεση προστατεύει τα εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Άλλα πρακτικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την ανέμη εύκαμπτου σωλήνα για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα και την ενσωματωμένη βάση Home Base για αποθήκευση ακροφυσίων. Ακόμη και η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί με τη βοήθεια του περιστροφικού ακροφυσίου. Σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις, οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 EX Plus Classic: Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση. Αυτόματη μείωση της πίεσης.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 EX Plus Classic: Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
Επαγγελματικό περιστροφικό ακροφύσιο. Στιβαρός ελαστικός σωλήνας με ενίσχυση από χαλύβδινο πλέγμα. Επαγγελματικό πιστόλι υψηλής πίεσης με βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 EX Plus Classic: Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης
Θήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Χειροκίνητο καρούλι σωλήνα. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
  • Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
  • Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
  • Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Παροχή (l/h) 500
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) 60
Πίεση λειτουργίας (bar) 130
Μέγ. πίεση (bar) 170
Ισχύς παροχής (kW) 2,7
Καλώδιο σύνδεσης (m) 5
Μέγεθος ακροφύσιου 034
Παροχή νερού 3/4″
Δυνατότητα μεταφοράς καλάθι
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 21
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 28,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 334 x 366 x 954

Πεδίο προμήθειας

  • Ακροφύσιο ισχύος
  • Τούρμπο μπεκ
  • Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
  • Πιστόλι ψεκασμού: Standard
  • Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 8 m
  • Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar

Εξοπλισμός

  • Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
  • Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό οχημάτων
  • Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
  • Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
  • Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού